Αφρική: Ο Μακρόν φόρεσε αθλητικά και βγήκε για τρέξιμο με τον θρύλο του μαραθωνίου Ελιούντ Κιπτσόγκε

Με αθλητική διάθεση εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φόρεσε τα running shoes του και βγήκε για πρωινό τζόγκινγκ στους δρόμους του Ναϊρόμπι μαζί με τον θρύλο του μαραθωνίου Ελιούντ Κιπτσόγκε.



Ο Γάλλος πρόεδρος, που βρίσκεται στην Κένυα για τη συμμετοχή του στο Africa Forward Summit, απαθανατίστηκε να τρέχει χαλαρά δίπλα στον δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη, σε μια εικόνα που έκλεψε τις εντυπώσεις. Πίσω τους ακολουθούσαν δρομείς αλλά και μέλη της προεδρικής ασφάλειας, διατηρώντας σταθερό ρυθμό στη διαδρομή μέσα στην πόλη.





Η κοινή εμφάνιση του Μακρόν και του Κιπτσόγκε χάρισε μια πιο ανθρώπινη στιγμή μέσα στο αυστηρό πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής, η οποία συγκεντρώνει στο Ναϊρόμπι ηγέτες κρατών, επενδυτές και εκπροσώπους της επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας.



Το Africa Forward Summit φιλοξενείται από τη Γαλλία και την Κένυα και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των σχέσεων Αφρικής και Ευρώπης, με έμφαση στις επενδύσεις, την πράσινη ανάπτυξη, την τεχνολογία και τις υποδομές.

Ο Ελιούντ Κιπτσόγκε θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών, έχοντας γράψει ιστορία τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και στους διεθνείς μαραθωνίους.