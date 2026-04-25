Εξιτήριο για τη Μαρέβα Μητσοτάκη μετά το χειρουργείο - Το ιατρικό ανακοινωθέν

Εξιτήριο πήρε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη από τον «Ευαγγελισμό» σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, μετά την νοσηλεία της λόγω του χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκε.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού παρέμεινε στον Ευαγγελισμό για 8 ημέρες. Όπως είχε ανακοινώσει το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη επέμβαση λαπαροτομίας.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, σήμερα η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, έλαβε εξιτήριο από το Γ.Ν.Α« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη.

Σύμφωνα με προηγούμενο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι θεράποντες ιατροί, η Μαρέβα Μητσοτάκη εισήχθη την Παρασκευή (17/4) στον Ευαγγελισμό με έντονο πόνο στην κοιλιά. Υποβλήθηκε με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.