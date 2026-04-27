Μαρέβα Μητσοτάκη: Επαγγελματισμός και αφοσίωση στο ΕΣΥ - Το μήνυμα μετά τη νοσηλεία στον Ευαγγελισμό

Το πρώτο της μήνυμα μετά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έστειλε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, όπου υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, αναφέρει για την 8ήμερη νοσηλεία της στον «Ευαγγελισμό»: «Εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ». Η σύζυγος του πρωθυπουργού ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατί, όπως αναφέρει, δεν βοήθησαν μόνο την ίδια, αλλά γιατί «παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά».

«Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι. Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ», έγραψε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στο Instagram.

Να σημειωθεί ότι η κ. Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου.

Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον "Ευαγγελισμό". Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι. Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».