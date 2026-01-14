Ιστορική πρωτιά στον Στρατό Ξηράς: Αντιστράτηγος από τα Σώματα αναλαμβάνει την ΑΣΔΥΣ

Μία πρωτιά επιφύλασσαν οι φετινές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του Στρατού Ξηράς, αξιωματικός από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων(Σ.Σ.Ε.) από τα Σώματα προάγεται στον βαθμό του Αντιστράτηγου και αναλαμβάνει τη διοίκηση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), που αποτελεί τον μοναδικό Μείζονα Σχηματισμό Διοικητικής Μέριμνας του Στρατού Ξηράς.



Ο Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, προερχόμενος από το Σώμα Εφοδιασμού-Μεταφορών, τοποθετήθηκε επικεφαλής του σχηματισμού που υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές στα θέματα Διοικητικής Μέριμνας στο επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ παρέχει υποστήριξη σε τακτικό επίπεδο στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.





Όπως τονίζουν στρατιωτικές πηγές, η τοποθέτηση αξιωματικού προέλευσης Σ.Σ.Ε. των Σωμάτων στη διοίκηση της ΑΣΔΥΣ συνιστά θεσμική τομή και εξέλιξη, και αντανακλά την αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου της διοικητικής μέριμνας και των Σωμάτων στη διατήρηση της συνολικής μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς. Μία επιλογή που αποτυπώνει την αναγνώριση ότι τα Σώματα δεν αποτελούν απλώς υποστηρικτικό σκέλος, αλλά αναπόσπαστο και καθοριστικό μέρος της μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς.

Διοικητική Μέριμνα

Η Διοικητική Μέριμνα στον Στρατό Ξηράς αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων και παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται για τη διατήρηση της εμπλοκής των χερσαίων αλλά πολλές φορές και των λοιπών (Ναυτικών, Αεροπορικών) δυνάμεων, σε όλο το εύρος του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, αυξάνει το ηθικό και τη Μαχητική Ικανότητα (ΜΙ) του στρατεύματος.

Η ΑΣΔΥΣ υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των επιχειρήσεων και την υποστήριξη των σχηματισμών στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον