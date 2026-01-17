Μητσοτάκης: Το πρώτο 15ημερο Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν - Ο Ράμα κατάλαβε το λάθος του

«Με την Τουρκία διαφωνούμε, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς στα "κόκκινα"», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», σε συνέντευξη, που παραχωρεί αυτήν την ώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ευελπιστεί πως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος - Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου 15μερου του Φεβρουαρίου επί τουρκικού εδάφους και επεσήμανε: «Το πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Η Ελλάδα προσέρχεται με τη λογική να υπάρξει οριστική λύση στο Αιγαίο στο μοναδικό ζήτημα, που εμείς αναγνωρίζουμε ως διαφορά, δηλαδή την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Για να γίνει αυτό πάντως η Τουρκία θα πρέπει να αποστεί από ανιστόρητες και ανυπόστατες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν, επίσης, και άλλες πτυχές της ελληνοτουρκικής σχέσης, όπως η συνεργασία στο Μεταναστευτικό. Εγώ θα πάω στην Τουρκία ως επικεφαλής μίας Υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσω τα μεγάλα , αλλά και τα θέματα ανά υπουργείο».

Για την υποδοχή της νέας υπερσύγχρονης φρεγάτας, τύπου Belharra, «Κίμων» ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας και εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος τόσο από τις επιχειρησιακές δυνατότητες της νέας μονάδας του Πολεμικού Ναυτικού, όσο και από την επάρκεια των γυναικών και των ανδρών των Ενόπλων μας Δυνάμεων». Ερωτηθείς για τα προσβλητικά σχόλια του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, κατά της Ελλάδος ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «νομίζω πως ο κ. Ράμα κατάλαβε το λάθος του. Κρατώ τη διόρθωση του» ενώ υπενθύμισε ότι «η πορεία της Αλβανίας προς την ΕΕ περνά μέσα από την Ελλάδα».

Για Καρυστιανού και εκλογές

Σε ερώτηση σχετικά με την ανακοίνωση της δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιναού, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι παράξενο και δεν γνωρίζω κατά πόσον είναι δεοντολογικό να μετριούνται κόμματα, που δεν υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός θύματος μιας εθνικής τραγωδίας και να είσαι αρχηγός κόμματος, η απόσταση είναι μεγάλη. Αφήστε να δούμε πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση».

Επεσήμανε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όποτε και τελειώνει η τετραετία. «Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Σκεφθείτε να έχουμε μία κρίση όπως αυτήν στον Έβρο το '20 και να χρειαστεί να πάρεις πολύ γρήγορα αποφάσεις. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση μας τολμηρής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Το σύνθημα μου είναι «πρόσω ολοταχώς στις μεγάλες αλλαγές, στην εφαρμογή του προγράμματος μας ώστε να να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από την Ευρώπη. Εν τέλει πάντως ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει με βάση τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού, όπως είναι τώρα, καθώς δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου, πως θα κυβερνηθεί ο τόπος. Κανείς δεν είναι ισόβιος, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα».

Για τα 10 του χρόνια στην προεδρία της Νέα Δημοκρατία είπε: «Πέρασε μία 10ετία, από τότε, που εξελέγην στην προεδρία της ΝΔ. Για μία 10ετία έχω καταφέρει να έχω πρώτη τη ΝΔ. Πιστεύω ότι σήμερα η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη προυπόθεση για σταθερές αυξήσεις στους μισθούς, σταθερή πρόοδο του ΕΣΥ και σταθερή ανάπτυξη των Ειδικών Δυνάμεων».

«Φιλοδοξούμε να διεκδικήσουμε μια τρίτη 4ετία, έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα μπροστά μας, όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα εκτυλιχθεί σε δύο φάσεις και θα απαιτήσει ευρύτερες συναινέσεις. Επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 86, αγωνίζομαι για αυτό από το 2006 όταν δεν ήταν στην ατζέντα πολλών, να αλλάξουμε το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από το πρίσμα της αξιολόγησης» ανέφερε.