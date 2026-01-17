Στην τελική ευθεία για τη συνάντηση των «σκληρών» των μπλόκων με Μητσοτάκη - Ετοιμάζονται οι αγρότες

Δύο 24ωρα απομένουν μέχρι την κρίσιμη συνάντηση των «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δεύτερο ραντεβού με τους αγρότες έχει «κλειδώσει» για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου το μεσημέρι, με τον Κώστα Ανεστίδη να δέχεται «κόκκινη κάρτα» και να μένει εκτός Μεγάρου Μαξίμου.

Οι αγρότες έχουν ήδη αρχίσει να αποκλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, αν και εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα. Έχουν μετακινήσει τα τρακτέρ τους στην άκρη των δρόμων, επιτρέποντας σε αυτοκίνητα και φορτηγά να κινούνται ελεύθερα ως ένδειξη καλής θέλησης. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής από αγρότες που είχαν ήδη συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα «για λόγους σεβασμού προς τους συναδέλφους», την ώρα που δρόμοι και τελωνεία παραμένουν ανοιχτά.

Στο μεταξύ, ο Κώστας Ανεστίδης, μετά τις χυδαίες αναφορές του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε βίντεο που αποκάλυψε πρώτο το flash.gr, εμφανίστηκε αμετανόητος. Υποστήριξε πως όλα έγιναν εκ παραδρομής, χαρακτηρίζοντας «χυδαίο το ότι βγήκαν στον αέρα ως δηλώσεις η φιλική συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους».

«Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε σαφές ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δηλώσεις του Κώστα Ανεστίδη προκάλεσαν αντιδράσεις και ανάμεσα στους συναδέλφους του.

«Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», ανέφεραν αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι αλλο, ειναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, αναφέροντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

Ποιοι θα συμμετέχουν στη συνάντηση

Από τη λίστα των «31» απουσιάζει ο Κώστας Ανεστίδης, μετά από αντιδράσεις για απαράδεκτα σχόλιά του κατά του πρωθυπουργού, και τη θέση του παίρνει ο Κώστας Σέφης. Οι 31 εκπρόσωποι των αγροτών, όπως ανακοινώθηκε από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, είναι οι εξής: Αγγελακούδης Ηλίας, Γρουζίδης Γρηγόρης, Βεσμέλης Αποστόλης, Τούρτουρας Γιάννης, Σέφης Κώστας, Φρονιμόπουλος Ιορδάνης, Μήκες Δημήτρης, Χαλκίδης Τάσος, Ουζουνίδης Λάζαρος, Μπέτσας Βαγγέλης, Καρναβίας Γιάννης, Λιλίκακης Κώστας, Ζαρκαδούλας Κώστας, Παπαδάκης Κώστας, Παραμπάτης Δημήτρης, Τσίβικας Μπάμπης, Δουρούμης Κώστας, Σπυρόπουλος Παύλος, Μόσχος Θωμάς, Κούτης Ιωάννης, Τσέρνιος Χρήστος, Γκιοργκίνης Τάσος, Σεσκλιώτης Χάρης Λεονταράκης Κώστας, Περράκης Παναγιώτης, Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης, Γιαννακός Σωτήρης, Αλειφτήρας Σωκράτης, Ιωαννίδης Ιορδάνης, Μαρούδας Ρίζος.