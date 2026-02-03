Λοριάν: Μικρή φωτιά στον «Νέαρχο» – Δεν επηρεάζεται η παράδοση των Belharra

Μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε στη δεύτερη υπό κατασκευή ελληνική φρεγάτα Belharra που ναυπηγείται στη Λοριάν. Από την φωτιά καταγράφηκαν ελάχιστες υλικές ζημιές, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη συνέχιση των εργασιών στο πλοίο ή το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γαλλία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό πίνακα της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ». Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία του ναυπηγείου της Naval Group.

Το συμβάν κατέγραψαν και τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Λοριάν. Μάλιστα, η ιστοσελίδα le τelegramme.fr ανέφερε ότι υπήρξε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων ασφαλείας αργά το απόγευμα της Κυριακής, 1ης Φεβρουαρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς στη φρεγάτα «Νέαρχος» (HS Nearchos).

Πρόκειται για τη δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI που βρίσκεται υπό κατασκευή για το Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 17:00, ωστόσο η επέμβαση ήταν αστραπιαία.

«Η πυρκαγιά κατεσβέσθη πολύ γρήγορα με τη χρήση πυροσβεστήρα», ανέφερε εκπρόσωπος της Naval Group, συμπληρώνοντας πως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο σε μία από τις προβλήτες του ναυπηγείου, κοντά στην περιοχή Peristyle. Από το επεισόδιο δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ οι ζημιές φαίνεται να είναι αμελητέες, χωρίς να επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Νέαρχος» είναι μία από τις μονάδες που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στο Λοριάν για λογαριασμό της Ελλάδας, μαζί με τη φρεγάτα «Φορμίων», οι οποίες είναι προγραμματισμένες για παράδοση εντός του 2026. Η ετοιμότητα των συστημάτων ασφαλείας του ναυπηγείου απέτρεψε τα χειρότερα, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών στον ελληνικό «στόλο» των Belharra.