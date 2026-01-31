Φρεγάτα «Κίμων»: «Κανένα κύμα παραιτήσεων από το πλήρωμα, μία μόνο η αποχώρηση»

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μόνο μία μεμονωμένη αποχώρηση, ενός ΕΠΟΠ, βαθμού διόπου, ο οποίος παραιτήθηκε καθώς διορίστηκε σε Δημοτική Αστυνομία δήμου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν επιτυχίας του σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το φρόνημα των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν στη Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ παραμένει υψηλό, έχοντας πλήρη γνώση του καθήκοντος που έχουν αναλάβει, από τη στιγμή που βρέθηκαν στη Γαλλία για να παραλάβουν το πλοίο, μέχρι και σήμερα όπου η πρώτη ελληνική Belharra βρίσκεται στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία επιχειρησιακής αξιολόγησης με στόχο την πλήρη ένταξη της στον στόλο.

Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα, αρμόδιες πηγές σημείωναν πως το κλίμα στο Πολεμικό Ναυτικό έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με δύο χρόνια νωρίτερα, με τις αυξήσεις στα πλεύσιμα (επίδομα στόλου), που ανέρχονται έως και 25% στις αποδοχές, να έχουνπροσφέρει μια πρώτη οικονομική ανάσα. Ακολούθησαν οι αυξήσεις μέσα από το νέο μισθολόγιο, ενώ προ των πυλών βρίσκεται και το νέο επίδομα διοίκησης για όσους υπηρετούν σε πολεμικά πλοία, ποσό το οποίο θα καθοριστεί τις επόμενες εβδομάδες