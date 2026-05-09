Η πριγκίπισσα Λεονόρ επιστρέφει μόνιμα στη Μαδρίτη - Η διαφορετική πορεία προς τον θρόνο που επέλεξε

Νέο κεφάλαιο ανοίγεται για την πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας αφού μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής της θητείας, πριν από λίγους μήνες, ετοιμάζεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να φοιτήσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης.

Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου θα σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στην πανεπιστημιούπολη της Χετάφε και σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων, το τετραετές ακαδημαϊκό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα που σχετίζονται με το Δίκαιο, τα Οικονομικά, την Κοινωνιολογία, την Ιστορία και τις Διεθνείς Σχέσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτείται καθώς προετοιμάζεται εντατικά να ανέβει σε μερικά χρόνια στον θρόνο.

Το γεγονός ότι η πρωτότοκη κόρη των Φελίπε και Λετίθια θα σπουδάσει στο συγκεκριμένο δημόσιο πανεπιστήμιο ήταν μια προσεκτικά μελετημένη απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες της νεαρής πριγκίπισσας.

Η επιστροφή της στη Μαδρίτη μετά από τρία χρόνια θα σηματοδοτήσει μια ριζική αλλαγή στη ζωή της μεγαλύτερης κόρης του Βασιλιά και της Βασίλισσας. Η είδηση ​​δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διεθνή τύπο. Το γερμανικό περιοδικό «Bunte» και το γαλλικό περιοδικό «Paris Match» έχουν αναλύσει εκτενώς το άμεσο μέλλον της Πριγκίπισσας των Αστουριών και συμφωνούν σε πολλά σημεία.

Πώς η Λεονόρ χαράσσει τη δική της πορεία

«Η Λεονόρ δεν είχε την πολυτέλεια να επιλέξει τι θα κάνει με το μέλλον της. Ήταν προδιαγεγραμμένο», σημειώνει σε παλαιότερο άρθρο του το Paris Match. Για τρία χρόνια, η Λεονόρ φορούσε τις στολές του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, ένα απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο οποίο έμαθε να «μάχεται, να πλοηγείται και να πετάει». Τώρα, ήρθε η ώρα να επιστρέψει στα μαθητικά θρανία.

«Η ζωή μιας πριγκίπισσας δεν γνωρίζει διαλείμματα!», έγραψε ο αρθρογράφος του γαλλικού μέσου ενημέρωσης. Και δεν έχει άδικο. Σε αντίθεση με άλλους πρίγκιπες και πριγκίπισσες, η Λεονόρ δεν έχει την πολυτέλεια να χαλαρώσει όπως η Αμαλία της Ολλανδίας ή ο Κρίστιαν της Δανίας. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι ότι παρά το αυστηρό και συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Λεονόρ χαράζει τη δική της πορεία προς τον θρόνο, ανεξάρτητη από την επιρροή του πατέρα της.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Φελίπε σπούδασε Νομική στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, ενώ η μεγαλύτερη κόρη του επέλεξε Πολιτικές Επιστήμες στο δημόσιο πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄. Πρόκειται για ένα κέντρο σπουδών αναγνωρισμένο «για τον εκσυγχρονισμό του και για την προσφορά εξαιρετικής εκπαίδευσης στα οικονομικά και τις διεθνείς σχέσεις».

Από την άλλη πλευρά, ο γερμανικός τύπος επικεντρώνεται επίσης στο πώς θα παρουσιάζεται η Λεονόρ στον κόσμο κάθε μέρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ζωή της 20χρονης πριγκίπισσας πιθανότατα να είναι «λιγότερο λαμπερή» κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών της σπουδών από ό,τι κατά τη διάρκεια των επίσημων εμφανίσεών της. Θα πρέπει να εξισορροπήσει το δημόσιο πρόγραμμά της με το πανεπιστημιακό της πρόγραμμα.

«Το τετραετές πρόγραμμα στοχεύει να την προετοιμάσει ειδικά για τον μελλοντικό της ρόλο ως Αρχηγός Κράτους με καθημερινά μαθήματα και σεμινάρια», εξηγεί ο αρθρογράφος. Ωστόσο, έχοντας επιλέξει τη Μαδρίτη σημαίνει ότι η Λεονόρ θα μένει στα Ανάκτορα. «Δεν της επιτρέπεται να διαμένει σε φοιτητική εστία ή να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς για λόγους ασφαλείας», αναφέρει η Bunte.

Το κόστος του πανεπιστημιακού πτυχίου της πριγκίπισσας Λεονόρ

Παρόλο που είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, η πραγματικότητα είναι ότι το πτυχίο Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ' έχει κόστος που καθορίζεται από την Κοινότητα της Μαδρίτης.

Τα ετήσια δίδακτρα για κάθε μάθημα κυμαίνονται από 1.000 έως 1.200 ευρώ και παραμένουν αμετάβλητα καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μαθήματα θα περαστούν με την πρώτη προσπάθεια. Επομένως, το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 5.000 ευρώ όταν συμπεριληφθούν οι πρόσθετες χρεώσεις, όπως τα σχολικά είδη και τα διοικητικά τέλη.

Τέλος, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια θα καλύψουν όλα τα έξοδα από τα προσωπικά τους έξοδα χωρίς να χρησιμοποιήσουν κρατικά κονδύλια, όπως ακριβώς κάνουν και για την πριγκίπισσα Σοφία.