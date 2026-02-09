Ο Σπαλέτι διαμαρτυρήθηκε για το VAR με ένα απρόσμενο τρόπο σε δημοσιογράφο και έγινε viral (vid)

Μετά την ισοπαλία της Γιουβέντους με τη Λάτσιο (2‑2), ο προπονητής Λουτσιάνο Σπαλέτι έγινε πρωτοσέλιδο όχι μόνο για τα παράπονά του προς τη διαιτησία, αλλά και για την ασυνήθιστη κίνησή του, καθώς φίλησε τη δημοσιογράφο Φεντερίκα Τζίλε στον ώμο κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης.

Σκοπός του ήταν να δείξει ότι η οποιαδήποτε μικρή επαφή δεν σημαίνει αυτομάτως φάουλ ή πέναλτι, σχολιάζοντας τον τρόπο που το VAR ερμηνεύει τα μαρκαρίσματα.

Luciano Spalletti ha stupito tutti quando dopo la partita Juve-Lazio ha dato un bacio a sorpresa alla giornalista di Dazn Federica Zille. Il tecnico bianconero voleva mettere a tema l’entità dei contatti in occasione dei rigori. Ha chiesto alla sua intervistatrice se poteva… pic.twitter.com/nTjFhdyWZE — La Stampa (@LaStampa) February 9, 2026

Ο Ιταλός τεχνικός, εμφανώς εκνευρισμένος από αποφάσεις που θεωρεί υπερβολικά αυστηρές, ρώτησε πριν το φιλί αν μπορεί να αγγίξει τη ρεπόρτερ, υπογραμμίζοντας την άποψή του ότι άλλο η επαφή και άλλο η πρόσκρουση. Η κίνηση αυτή έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χαρακτήρισαν την πράξη του απερίσκεπτη, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν ένας παραστατικός τρόπος να τονίσει το σημείο του χωρίς πρόθεση προσβολής.

Ο Σπαλέτι δεν είναι ξένος σε έντονες αντιδράσεις για αποφάσεις διαιτητών. Ως προπονητής με μεγάλη εμπειρία και πάθος για το παιχνίδι, συχνά εκφράζει δημόσια τα παράπονά του για διαιτητικά λάθη ή ερμηνείες των κανονισμών, ιδιαίτερα όταν αυτά επηρεάζουν σημαντικά αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη κίνηση δείχνει «πόσο ευαίσθητος» είναι για την επίδραση του VAR στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.