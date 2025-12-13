Πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους από εταιρεία κρυπτονομισμάτων - Υπόσχεται επενδύσεις «μαμούθ»

Μία πρωτοφανής πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/12). Η «Μεγάλη Κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου ενδέχεται να περάσει σε νέα εποχή, αφού η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Tether ανακοίνωσε επίσημα πως ενδιαφέρεται να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της «βέκια σινιόρα» από την εταιρεία Exor της οικογένειας Ανιέλι.

JUST IN: ⚽️ $USDT issuer Tether submits proposal to acquire Juventus Football Club. pic.twitter.com/QTDREToRNs — Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 12, 2025

Την πρόθεση για εξαγορά γνωστοποίησε η ίδια η εταιρεία μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, στην οποία συμπληρώνει μάλιστα πως σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν και εν τέλει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, δεσμεύεται πως θα επενδύσει στη Γιουβέντους το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενισχύοντας την προσπάθεια να επαναφέρει τους «μπιανκονέρι» σε τροχιά επιτυχιών.

Η Tether αποτελεί καινοτόμος εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (FinTech), η οποία εξειδικεύεται στα stablecoins. Τα stablecoins είναι ψηφιακά νομίσματα σταθερής αξίας, τα οποία συνδέονται με παραδοσιακά νομίσματα όπως το δολάριο των ΗΠΑ.

Η πρόταση για εξαγορά των μετοχών της Γιουβέντους

Η Tether ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωσή της: «Η πρόταση αυτή αντανακλά την πεποίθηση ότι η Γιουβέντους είναι κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Για γενιές, η Γιουβέντους αντιπροσωπεύει την πειθαρχία, τη φιλοδοξία και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που ξαναχτίζουν και προχωρούν μπροστά, σεζόν μετά τη σεζόν. Είναι ένας σύλλογος που έχει διαμορφώσει την ιταλική αθλητική ταυτότητα και έχει κερδίσει την αφοσίωση φιλάθλων σε όλο τον κόσμο».

«Για μένα, η Γιουβέντους ήταν πάντα μέρος της ζωής μου» υπογράμμισε ο CEO της εταιρείας, Πάολο Αρντοΐνο συμπληρώνοντας: «Μεγάλωσα με αυτή την ομάδα. Ως παιδί, έμαθα τι σημαίνουν η δέσμευση, η ανθεκτικότητα και η υπευθυνότητα, βλέποντας τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει επιτυχίες και δυσκολίες με αξιοπρέπεια. Αυτά τα μαθήματα έμειναν μαζί μου πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα.



Το ενδιαφέρον μας για τη Γιουβέντους προέρχεται από βαθύ θαυμασμό και σεβασμό. Η Γιουβέντους είναι σύμβολο ιταλικής αριστείας με πραγματικά παγκόσμια παρουσία, χτισμένη μέσα από γενιές με σκληρή δουλειά, φιλοδοξία και την αταλάντευτη πίστη των υποστηρικτών της. Αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο χτίσαμε την Tether: με υπομονή, ανεξαρτησία και με έμφαση στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.



Η Tether βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση και σκοπεύει να στηρίξει τη Γιουβέντους με σταθερά κεφάλαια και μακρύ επενδυτικό ορίζοντα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε θετικά στο μέλλον του συλλόγου, να υποστηρίξουμε την αγωνιστική του πορεία στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσουμε τη Γιουβέντους να συνεχίσει να αναπτύσσεται βιώσιμα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον αθλητισμού και μέσων.



Αυτή η πρόταση γίνεται με ταπεινότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης προς τον σύλλογο, τους φιλάθλους του και την κληρονομιά του. Πιστεύουμε ότι η ιστορία της Γιουβέντους συνεχίζει να γράφεται και ότι τα επόμενα κεφάλαια μπορούν να καθοριστούν από δύναμη, συνέχεια και φιλοδοξία».



Η πρόταση της Tether προβλέπει την εξαγορά του ποσοστού της Exor, το οποίο αντιπροσωπεύει το 65,4% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Γιουβέντους. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρειάζεται πέρα από την αποδοχή της πρότασης από την Exor, η υπογραφή των οριστικοποιημένων συμφωνιών, καθώς και η έκδοση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Μετά την περάτωσή τους, η Tether διατίθεται να καταθέσει δημόσια προσφορά και για τις υπόλοιπες μετοχές της Γιουβέντους στην ίδια τιμή ανά μετοχή.