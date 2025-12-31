Έρευνα-«μαμούθ» για τα αρχεία Έπσταϊν: Πάνω από 5 εκ. σελίδες, 400 δικηγόροι και χρηματοδότηση

Σε επιχείρηση τεραστίων διαστάσεων που απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό και πόρους εξελίσσεται η διερεύνηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο φόντο ενός σκανδάλου που εμπλέκει άμεσα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο συνολικός όγκος του υλικού που χρειάζεται να μελετηθεί ξεπερνά τις 5 εκατομμύρια σελίδες ενώ αυτή η διαδικασία απομακρύνει πόρους από άλλες μεγάλες υποθέσεις που χειρίζεται το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο αριθμός αυτός συνιστά μια σημαντική επέκταση σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις που βασίστηκαν σε 300 gigabytes δεδομένων, εγγράφων, βίντεο, φωτογραφιών και ηχητικών αρχείων σε αρχεία του FBI και σχετίζονται με έρευνες στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη.

Ο Τζέφρι Έπστειν / Reuters

Εκτός από τον μεγάλο αριθμό εγγράφων που οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξακολουθούν να εξετάζουν πριν από τη δημοσιοποίησή τους, το υπουργείο επιδιώκει να στρατολογήσει περίπου 400 δικηγόρους για να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Πρώτα έρευνα και μετά δημοσιοποίηση

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι η προσπάθεια επεξεργασίας των ογκωδών αρχείων προσέλκυσε εισαγγελείς που εργάστηκαν σε υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και ποινικές υποθέσεις, καθώς και γραφεία εισαγγελέων των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα. Η μελέτη αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 20 Ιανουαρίου, περισσότερο από ένα μήνα μετά την προθεσμία δημοσίευσης που ορίστηκε από το Κογκρέσο στις 19 Δεκεμβρίου.

Σε δηλώσεις του την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Todd Blanche τόνισε ότι οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης «εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη διάρκεια των διακοπών, συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς» προκειμένου να εξετάσουν έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι δικηγόροι αναμένεται να εντοπίσουν φερόμενα θύματα του Έπσταϊν και να προστατεύσουν τα στοιχεία τους κατά τη δημοσιοποίηση του υλικού που θα ακολουθήσει.

«Ζητάμε από όσο το δυνατόν περισσότερους δικηγόρους να αφιερώσουν τον χρόνο τους για να εξετάσουν τα έγγραφα που απομένουν. Οι απαιτούμενες διορθώσεις για την προστασία των θυμάτων απαιτούν χρόνο, αλλά δεν θα εμποδίσουν την κυκλοφορία αυτών των υλικών. Ο στόχος του Γενικού Εισαγγελέα και αυτής της Διοίκησης είναι απλός: διαφάνεια και προστασία των θυμάτων».

Δημοκρατικοί: «Κάτι θέλουν να κρύψουν»

Ωστόσο, όπως μεταφέρει ο Guardian, από την πλευρά των Δημοκρατικών, ωστόσο, εκτοξεύονται κατηγορίες ότι αυτή η χρονοβόρα διαδικασία έχει στόχο την απόκρυψη στοιχείων.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Νέας Υόρκης Chuck Schumer δήλωσε ότι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης «λένε ψέματα στον αμερικανικό λαό για τα αρχεία του Έπσταϊν από την πρώτη μέρα. Οι λιγότερες από 40.000 σελίδες που έχουν δημοσιοποιηθεί αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 0,01% του συνόλου των εγγράφων. Κρύβουν κάτι».

«Έχουμε δικηγόρους που εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να εξετάσουν και να κάνουν τις νομικά απαιτούμενες διορθώσεις για την προστασία των θυμάτων και θα δημοσιεύσουμε τα έγγραφα το συντομότερο δυνατό. Λόγω του τεράστιου όγκου υλικού, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές ακόμη εβδομάδες. Το Υπουργείο θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με την ομοσπονδιακή νομοθεσία και την οδηγία του Προέδρου Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υπουργείο δήλωσε ότι κάλεσε επιπλέον δικηγόρους να εργαστούν κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών για να βοηθήσουν μια ομάδα 200 αναλυτών από το τμήμα εθνικής ασφάλειας του υπουργείου που τους έχει ήδη ανατεθεί να εξετάσουν τα έγγραφα.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το FBI είχε ειδοποιηθεί για «δραστηριότητες» του Έπσταϊν που αφορούσαν ανηλίκους τουλάχιστον μια δεκαετία νωρίτερα από το χρονικό σημείο που υποτίθεται ότι αποκαλύφθηκε η υπόθεση.