Τρόμος στο Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε κόσμο που διαδήλωνε για το Ιράν

Ένα ενοικιαζόμενο φορτηγό μεταφορών έπεσε σε ομάδα διαδηλωτών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, στο Westwood του Λος Άντζελες, προκαλώντας αναστάτωση και τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των Αρχών.

Δεν έχουν γίνει διευκρινιστεί ο αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών, ενώ ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:30 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), κοντά στη διασταύρωση των οδών Federal Avenue και Rochester Avenue, στην περιοχή West Los Angeles. Την ώρα εκείνη, στο σημείο βρισκόταν μεγάλος αριθμός διαδηλωτών που συμμετείχαν σε κινητοποίηση κατά της ιρανικής κυβέρνησης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Βίντεο από τη στιγμή που το φορτηγό περνά μέσα από το πλήθος

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το φορτηγό να επιχειρεί να διασχίσει τη συγκέντρωση, ενώ διαδηλωτές φαίνονται να χτυπούν το όχημα με τα χέρια και τις σημαίες τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός φαίνεται να επιταχύνει και να περνά μέσα από το υπόλοιπο τμήμα της πορείας.

Aerial video from ABC7 shows police detaining the driver of a U-Haul Truck that drove through an Iranian pro-monarchist, anti-regime march today in Los Angeles, as crowds of protesters attempt to attack the truck and driver, being held back by officers with the Los Angeles Police… pic.twitter.com/JrpDnt2OZq — OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2026

Αναφορές για τραυματίες – Καμία επίσημη ενημέρωση

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, ωστόσο μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τον αριθμό τους ούτε την κατάσταση της υγείας τους. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, χωρίς όμως να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρά του.

Διαδήλωση στήριξης των αντικαθεστωτικών κινητοποιήσεων στο Ιράν

Η συγκέντρωση στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία στην περιοχή Westwood, κρατώντας σημαίες με το σύμβολο του λιονταριού και του ήλιου, που συνδέεται με τα κινήματα της ιρανικής αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας την αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων στη χώρα.

Οι έρευνες των αμερικανικών Αρχών συνεχίζονται, με το ενδεχόμενο η ενέργεια να ήταν σκόπιμη να παραμένει ανοιχτό.