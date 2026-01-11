Ιράν: Πάνω από 500 οι νεκροί στις διαδηλώσεις – Χιλιάδες οι συλλήψεις

Στις δύο εβδομάδες των διαδηλώσεων στο Ιράν, οι νεκροί φαίνεται να ξεπερνούν τους 500, σύμφωνα με την HRANA, ομάδα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με μαρτυρίες ακτιβιστών μέσα και έξω από τη χώρα, 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 10.000 άτομα έχουν συλληφθεί.

Το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία ανεξάρτητα, και οι ιρανικές αρχές δεν δημοσιοποίησαν επίσημα αριθμούς θυμάτων, αποδίδοντας τις ταραχές σε «ταραξίες» που υποκινούνται από ξένες δυνάμεις.

BREAKING:



New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th.



It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Την Τρίτη οι αποφάσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη (13/1) για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης που έχει απέναντι στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει ενεργά τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να απαντήσει στην καταστολή των κινητοποιήσεων από τις ιρανικές αρχές. Η προγραμματισμένη ενημέρωση θεωρείται ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να υλοποιήσει τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, καταδικάζοντας τη σκληρή αντιμετώπιση των διαδηλωτών.