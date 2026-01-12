Ρουμπίνα Αμινιάν: Η 23χρονη που σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι στο Ιράν- «Διψούσε για ελευθερία»

Η Ρουμπίνα Αμινιάν ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ζωή, με όνειρα και φιλοδοξίες. Ένα κορίτσι που το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα, από μια σφαίρα στο κεφάλι -και μάλιστα από πίσω, αλλά και από κοντινή απόσταση- στη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συνεχίζονται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν, η 23χρονη Ρουμπίνα Αμινιάν δολοφονήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς έφευγε από το Πανεπιστήμιο Shariati της Τεχεράνης, όπου συμμετείχε στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα.

Πηγές κοντά στην οικογένειά της δήλωσαν στο Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, ότι η Ρουμπίνα Αμινιάν πυροβολήθηκε από πίσω από κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να τη χτυπά στο κεφάλι.

Η ομάδα ανέφερε ότι η οικογένεια της Ρουμπίνα Αμινιάν ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσει την κόρη τους ανάμεσα σε «πτώματα εκατοντάδων νέων», δήλωσε η Ιρανική Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Κερμανσάχ για να θάψουν την κόρη τους, το βρήκαν περικυκλωμένο από δυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες τους ανάγκασαν να την θάψουν στην άκρη ενός δρόμου.



A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… pic.twitter.com/EdOMitKoOF — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 11, 2026

Ποια ήταν η Ρουμπίνα Αμινιάν



Η 23χρονη κοπέλα ήταν φοιτήτρια κλωστοϋφαντουργίας και σχεδίου μόδας στο Πανεπιστήμιο Shariati της Τεχεράνης, με την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν να την περιγράφει ως «μια νεαρή γυναίκα γεμάτη χαρά για τη ζωή και παθιασμένη με τη μόδα και το σχεδιασμό ενδυμάτων, τα όνειρά της οποίας θάφτηκαν από τη βίαιη καταστολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας».



Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, η κοπέλα με καταγωγή από το Κουρδιστάν πυροβολήθηκε στο κεφάλι.



Όπως σημειώνει ο Independent, ο θάνατός της έρχεται καθώς το κληρικό καθεστώς σφίγγει τον έλεγχό του στις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες λόγω της κατάρρευσης της οικονομίας και έκτοτε έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.



Η Ρουμπίνα Αμινιάν πιστεύεται ότι είναι μία από τους περισσότερους από 500 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA).



Παράλληλα είναι μία από τα ελάχιστα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.



Μιλώντας στο CNN, ο θείος της Αμινιάν, Νέζαρ Μινουέι, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι, και δεν ήταν κάποιος που μπορούσες να ελέγξεις και να πάρεις αποφάσεις για λογαριασμό της».



«Αγωνίστηκε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικά της δικαιώματα», πρόσθεσε.

«Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν»

Οι αρχές της χώρας έχουν προειδοποιήσει ότι όσοι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις αντιμετωπίζουν την ποινή του θανάτου για πρόκληση ζημιών σε περιουσία. Ο στρατός κατηγόρησε επίσης ξένους «εχθρούς» ότι τροφοδοτούν τις αναταραχές και προέτρεψε τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση ενάντια στις λεγόμενες «εχθρικές συνωμοσίες».



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «χτυπήσουν σκληρά» το καθεστώς εάν σκοτωθούν διαδηλωτές και φέρεται να ζυγίζει επιλογές για δράση εντός ημερών.



Καθώς όμως η διεθνής πίεση στο Ιράν αυξάνεται, η Τεχεράνη δήλωσε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 ότι είναι έτοιμη να εξαπολύσει προληπτικά πλήγματα εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή εάν δεχθεί επίθεση.



«Σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν, τόσο τα κατεχόμενα εδάφη όσο και όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, βάσεις και πλοία στην περιοχή θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ.