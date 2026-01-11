Συναγερμός στον Λευκό Οίκο για το Ιράν - Την Τρίτη οι αποφάσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη (13/1) για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης που έχει απέναντι στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει ενεργά τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να απαντήσει στην καταστολή των κινητοποιήσεων από τις ιρανικές αρχές. Η προγραμματισμένη ενημέρωση θεωρείται ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να υλοποιήσει τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, καταδικάζοντας τη σκληρή αντιμετώπιση των διαδηλωτών.

Ο Τραμπ έχει κατά το παρελθόν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) δεν θα παραμείνουν αδιάφορες απέναντι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιρρίπτοντας ευθύνες στο ιρανικό καθεστώς για τη χρήση βίας και κατασταλτικών μέτρων.

Όλα τα ενδεχόμενα «ανοιχτά» και στο τραπέζι

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιλογές που θα παρουσιαστούν στον πρόεδρο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από διπλωματικές πρωτοβουλίες και δημόσιες παρεμβάσεις έως οικονομικά ή πολιτικά μέτρα πίεσης.

Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ούτε αν υπάρχει άμεση πρόθεση λήψης αποφάσεων μετά την ενημέρωση. Οι εξελίξεις στο Ιράν παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τη διεθνή κοινότητα, καθώς οι διαδηλώσεις και η αντίδραση των αρχών έχουν προκαλέσει ανησυχία σε κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τυχόν αμερικανική αντίδραση αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επόμενες κινήσεις του Λευκού Οίκου θα εξαρτηθούν τόσο από την εξέλιξη των διαδηλώσεων όσο και από τη στάση της ιρανικής ηγεσίας τις προσεχείς ημέρες, με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτό.