«Αν σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονιέστε»: Στις φλόγες το Ιράν - Κλιμακώνεται η καταστολή

Οι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα Σάββατο (10/1) ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της καταστολής, καθώς συνεχίζονται οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης αποδίδουν το κύμα λαϊκής οργής σε «τρομοκρατικά στοιχεία», προειδοποιώντας ότι η ασφάλεια του καθεστώτος συνιστά «κόκκινη γραμμή».

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι η προστασία των «επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979» και η εθνική ασφάλεια δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση.

Οι εξελίξεις σημειώνονται μία ημέρα μετά τη νέα προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης σε περίπτωση μαζικής αιματοχυσίας. Παρά το εκτεταμένο μπλακ άουτ σε διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες, αναφορές για βίαιες συγκρούσεις συνεχίζουν να καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και η πλήρης αποτύπωση της κατάστασης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Μαρτυρίες για τουλάχιστον 217 νεκρούς διαδηλωτές

Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού από την Τεχεράνη στο περιοδικό TIME, τουλάχιστον 217 διαδηλωτές φέρονται να έχασαν τη ζωή τους σε έξι νοσοκομεία της πρωτεύουσας, «οι περισσότεροι από σφαίρες». Εφόσον οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιωθούν, αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για οργανωμένη επιχείρηση μαζικής καταστολής, η οποία προηγήθηκε από τη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο, που επιβλήθηκε από το βράδυ της Πέμπτης.

BREAKING:



A Tehran doctor told TIME that at least 217 protesters have been recorded dead across six hospitals in the city, most killed by live ammunition, as Islamic security forces opened fire on anti-regime protesters. pic.twitter.com/F9luXtE8gu — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση, ωστόσο σύντομα προσέλαβαν ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί και στις 31 επαρχίες της χώρας, με συνθήματα όπως «Ελευθερία» και «Θάνατος στον Δικτάτορα» να αμφισβητούν ευθέως το αυταρχικό ισλαμικό καθεστώς που κυβερνά το Ιράν από το 1979, σε έναν πληθυσμό περίπου 92 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Παρά τον κατά βάση ειρηνικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων, έχουν καταγραφεί και περιστατικά βανδαλισμών σε κυβερνητικά κτίρια. Ο ίδιος γιατρός ανέφερε ότι την Παρασκευή σοροί διαδηλωτών αφαιρέθηκαν από νοσοκομεία, ενώ οι περισσότεροι νεκροί ήταν νεαρής ηλικίας. Περιέγραψε, μάλιστα, περιστατικό στα βόρεια της Τεχεράνης, όπου δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με πολυβόλα εναντίον πλήθους έξω από αστυνομικό τμήμα, προκαλώντας θανάτους επιτόπου. Ακτιβιστές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 30 τραυματίες από σφαίρες στο συγκεκριμένο επεισόδιο.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμφανίζονται πιο συγκρατημένες στις εκτιμήσεις τους. Η Human Rights Activists News Agency, με έδρα την Ουάσιγκτον, ανέφερε περίπου 63 επιβεβαιωμένους θανάτους, επικαλούμενη αυστηρότερα κριτήρια καταγραφής.

Φωτ.: Reuters

Χαμενεΐ: «Δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι σε βανδάλους»

Την ίδια ώρα, η ιρανική ηγεσία υιοθετεί όλο και πιο σκληρή ρητορική. Ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε βανδάλους», ενώ ο εισαγγελέας της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής σε διαδηλωτές. Σε κρατικά μέσα, αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τους πολίτες να απομακρύνουν τα παιδιά τους από τις κινητοποιήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονιέστε».

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται «εν μέσω πολέμου», χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «αστική, ημιτρομοκρατική ομάδα» και κατηγορώντας το Ισραήλ για υποκίνηση της κρίσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι εικόνες που καταφέρνουν να διαρρεύσουν στα κοινωνικά δίκτυα, σε συνδυασμό με τις δημόσιες απειλές του καθεστώτος, υποδηλώνουν σαφείς εντολές για βίαιη καταστολή. «Το καθεστώς θεωρεί την κατάσταση υπαρξιακή απειλή και δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ωμή βία», δήλωσε σε βρετανικό μέσο ο Χοσεΐν Χαφεζιάν, προειδοποιώντας ότι οι απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν δραματικά.

Στο διεθνές επίπεδο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν», ενώ ο Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές, λέγοντας ότι αν το καθεστώς προχωρήσει σε μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών «θα υπάρξουν πολύ σκληρά αντίποινα».

Παρά το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής σε Τεχεράνη και άλλες μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με βίντεο που κατάφεραν να διαρρεύσουν στα κοινωνικά δίκτυα.

Παρέμβαση Ρεζά Παχλαβί

Την ίδια ώρα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν και κεντρικό πρόσωπο της εξόριστης αντιπολίτευσης, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στους διαδηλωτές. Σε μακροσκελές μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα να επιστρέψει στο Ιράν και κάλεσε σε γενική απεργία σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ζητώντας παράλληλα μαζική παρουσία στους δρόμους τις επόμενες ημέρες.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερη ανησυχία από τη διεθνή κοινότητα, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για περαιτέρω αιματοχυσία και βαθύτερη αποσταθεροποίηση στη χώρα.