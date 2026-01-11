«Έκρηξη» λαϊκής οργής στο Ιράν: Νέες διαδηλώσεις εν μέσω καταστολής - Κοντά σε παρέμβαση ο Τραμπ

Δεν έχει σταματημό το τεράστιο κύμα λαϊκής οργής που έχει εξαπλωθεί από άκρη σε άκρη στο Ιράν, με τεράστιες διαδηλώσεις να συνταράσσουν την Τεχεράνη και άλλες πόλεις και το καθεστώς να απαντά με καταστολή. Την ίδια ώρα που εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς, ο στρατός αναμένεται να κατέβει στους δρόμους ώστε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Οι Αρχές επέβαλαν το κλείσιμο του διαδικτύου από την Πέμπτη (8/1), γεγονός που σε μεγάλο βαθμό έχει αποκόψει τους διαδηλωτές από τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο βίντεο από τις μαζικές κινητοποιήσεις κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «Θάνατος στον Χαμενεΐ», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και «Ζήτω ο Σάχης». Παράλληλα, τα βίντεο δείχνουν ανθρώπους να βάζουν φωτιές και να στήνουν οδοφράγματα.

Νέες διαμαρτυρίες ξέσπασαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (10/11) με διαδηλωτές να συγκεντρώνονται βόρεια της Τεχεράνης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Guardian.

Φωτοβολίδες εκτοξεύτηκαν στην πλατεία Πουνάκ της Τεχεράνης καθώς διαδηλωτές χτυπούσαν κατσαρόλες και φώναζαν συνθήματα υπέρ της ηγεσίας του Σάχη, ο οποίος εκδιώχτηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση στη χώρα το 1979.

Πλήθη διαδηλωτών διαδήλωσαν επίσης στους δρόμους της Μασάντ καθώς γύρω τους ήταν αναμμένες φωτιές, σε μια επίδειξη ανυπακοής στην πόλη από την οποία κατάγεται ο Χαμενεΐ.

🚨 Iran’s 2nd largest city Mashhad has turned into a battlefield. Over 100,000 anti-regime protesters have blocked roads, lit street fires, and filled the city with smoke making it harder for snipers to target them. An entire city is daring the regime to try and stop them.… pic.twitter.com/OjlB3cpdbN — Random Update (@xupdateshub) January 11, 2026

Ο ίδιος ο Ιρανός ηγέτης εμφανίζεται άτεγκτος απέναντι στις κινητοποιήσεις, καταδίκασε τους διαδηλωτές ως «βανδάλους» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν τις φλόγες της διαφωνίας.

Περισσότερες από 570 διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στις 31 επαρχίες του Ιράν, ανέφερε νωρίς την Κυριακή (11/1) το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists.

«Πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο»

Αρκετοί άνθρωποι που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες τις τελευταίες ημέρες έχουν μιλήσει στο CNN για τεράστια πλήθη καθώς και για βία από το καθεστώς στους δρόμους της Τεχεράνης, με μια γυναίκα να λέει ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε ένα νοσοκομείο.

Μια γυναίκα γύρω στα 65 και ένας 70χρονος άνδρας περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους όλων των ηλικιών στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής, οι δυνάμεις ασφαλείας που κραδαίνουν όπλα σκότωσαν «πολλούς ανθρώπους», είπαν, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως διαδηλώσεις στα παζάρια της Τεχεράνης για τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και την ακρίβεια, έκτοτε όμως εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα και απέκτησαν συνολικά αιτήματα για την ανατροπή του καθεστώτος.

Στα «σκαριά» η επέμβαση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει εάν οι ιρανικές αρχές σκοτώσουν διαδηλωτές, προκαλώντας οργισμένες επιπλήξεις από την Τεχεράνη. Την Παρασκευή δήλωσε ότι οι ιρανικές αρχές βρίσκονται «σε μεγάλο πρόβλημα», προσθέτοντας:

«Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς».

Το βράδυ του Σαββάτου, με μια ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν», καθώς οι διαδηλωτές στο Ιράν αντιμετωπίζουν μια εντεινόμενη καταστολή από τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!», τόνισε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προτίθεται να κάνει.

Συνεχή μηνύματα από τον γιο του Σάχη

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται και ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ο οποίος απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα στους διαδηλωτές να παραμείνουν στους δρόμους, θέτοντας ως στόχο την κατάληψη και διατήρηση του ελέγχου των κέντρων των πόλεων.

Παράλληλα, κάλεσε τους εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας —ιδίως στο πετρέλαιο, την ενέργεια και τις μεταφορές— να προχωρήσουν σε πανεθνικές απεργίες, μια στρατηγική που παραπέμπει στις κινητοποιήσεις της περιόδου 1978-79, οι οποίες συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του καθεστώτος του πατέρα του.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ανεξάρτητα από το αν αυτή η στρατηγική μπορεί να αποδώσει υπό τις σημερινές συνθήκες αυξημένης ασφάλειας, η ίδια η έκκληση αποτελεί ένδειξη ότι οι εξελίξεις στο Ιράν έχουν εισέλθει σε μια κρίσιμη και ενδεχομένως καθοριστική φάση.