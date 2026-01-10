«Φλέγεται» το Ιράν: Απαντά με σφαίρες στις διαδηλώσεις - Μακάβριες μαρτυρίες για εκατοντάδες νεκρούς

Με πραγματικά πυρά φέρεται να απαντά το ιρανικό καθεστώς στην κλιμάκωση των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις.



Γιατρός στην ιρανική πρωτεύουσα, μιλώντας ανώνυμα στο περιοδικό TIME, ανέφερε ότι μόνο έξι νοσοκομεία κατέγραψαν τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από σφαίρες». Αν ο αριθμός αυτός επιβεβαιωθεί, πρόκειται –σύμφωνα με αναλυτές– για οργανωμένη στρατηγική μαζικής καταστολής, που προηγήθηκε από το μπλακ άουτ σε ίντερνετ και τηλεφωνικές επικοινωνίες, το οποίο επιβλήθηκε από το βράδυ της Πέμπτης.



Η εικόνα αιματοχυσίας έρχεται σε μια στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα την Τεχεράνη ότι θα «πληρώσει ακριβά» αν στραφεί βίαια εναντίον των διαδηλωτών, οι οποίοι κατεβαίνουν μαζικά στους δρόμους από τις 28 Δεκεμβρίου. Μια τέτοια εξέλιξη εκλαμβάνεται ως ευθεία πρόκληση προς την Ουάσινγκτον, την ώρα που τα κρατικά ΜΜΕ της Ισλαμικής Δημοκρατίας υιοθετούν ολοένα και πιο επιθετική ρητορική.





Οι κινητοποιήσεις, που έχουν πλέον επεκταθεί και στις 31 επαρχίες του Ιράν, ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία για την οικονομία που καταρρέει. Πολύ γρήγορα, όμως, απέκτησαν ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα, με συνθήματα που αμφισβητούν ευθέως το αυταρχικό ισλαμικό καθεστώς που κυβερνά τη χώρα από το 1979, σε έναν πληθυσμό περίπου 92 εκατομμυρίων ανθρώπων.



Παρά το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις περιγράφονται ως κατά βάση ειρηνικές –με κυρίαρχα συνθήματα όπως «Ελευθερία» και «Θάνατος στον Δικτάτορα»– έχουν καταγραφεί και περιστατικά βανδαλισμών σε κυβερνητικά κτίρια.



Σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιατρού στο TIME, οι αρχές αφαίρεσαν σορούς από νοσοκομεία την Παρασκευή, ενώ οι περισσότεροι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι. Ο ίδιος περιέγραψε περιστατικό έξω από αστυνομικό τμήμα στα βόρεια της Τεχεράνης, όπου –όπως είπε– δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με πολυβόλα προς το πλήθος, σκοτώνοντας διαδηλωτές επιτόπου. Ακτιβιστές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 30 τραυματίες από σφαίρες στο συγκεκριμένο επεισόδιο.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίνουν χαμηλότερους αριθμούς νεκρών, επικαλούμενες αυστηρότερα κριτήρια καταγραφής. Η Human Rights Activist News Agency, με έδρα την Ουάσιγκτον, ανέφερε περίπου 63 επιβεβαιωμένους θανάτους.



Την ίδια ώρα, η ιρανική ηγεσία κλιμακώνει τις απειλές. Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε βανδάλους» που επιχειρούν να «ευχαριστήσουν» τον Τραμπ, ενώ ο εισαγγελέας της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής σε διαδηλωτές. Σε κρατική τηλεόραση, αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις κινητοποιήσεις, λέγοντας κυνικά: «Αν σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονιέστε».

The actions of the Iranian anti-regime protesters in Iran’s 2nd-largest city Mashhad drive home just how large the protests are.



Well over 100 000 protesters were involved in blocking roads in and around the city. pic.twitter.com/d1jPAsqGQI — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται «εν μέσω πολέμου», χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «αστική, ημιτρομοκρατική ομάδα» και κατηγορώντας το Ισραήλ ότι υποκινεί την κρίση.



Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, σε συνδυασμό με τις ωμές απειλές του καθεστώτος, ενισχύουν την εκτίμηση ότι έχουν δοθεί σαφείς εντολές για βίαιη καταστολή. «Το καθεστώς θεωρεί την κατάσταση υπαρξιακή απειλή και δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ωμή βία», δήλωσε σε βρετανικό μέσο ο Χοσεΐν Χαφεζιάν, Ιρανός πολιτικός επιστήμονας με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, προειδοποιώντας ότι οι απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν δραματικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιοδήλωσε ότι οι ΗΠΑ «στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν», ενώ ο Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές, λέγοντας ότι αν το καθεστώς αρχίσει να σκοτώνει διαδηλωτές «θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».



Παρά το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής σε Τεχεράνη και άλλες πόλεις, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν ξανά στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που κατάφεραν να διαρρεύσουν στα κοινωνικά δίκτυα