Ιράν: Συνεχίζεται το χάος από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - 62 νεκροί και χιλιάδες συλλήψεις

Δεν έχει σταματημό το «ποτάμι οργής» που κατακλύζει το Ιράν εδώ και δύο περίπου εβδομάδες. Οι διαδηλωτές κατεβαίνουν μαζικά στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων, ενώ το καθεστώς απαντά ήδη με επιχειρήσεις καταστολής.

Μία ακόμα μεγάλη διαδήλωση συντάραξε την ιρανική πρωτεύουσα το βράδυ της Παρασκευής (9/1), όπως έδειξαν τα βίντεο που κάνουν το γύρο των social media παρά το ότι η πρόσβαση στο internet δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και τη φτώχεια αλλά και φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας - όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τουλάχιστον 62 διαδηλωτές, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 2.500 από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε ότι έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα, καθώς και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Από την Ουάσινκτον, ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική φυσιογνωμία της εξόριστης αντιπολίτευσης, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα για να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη χώρα.

BREAKING: The crowd in Iran is MASSIVE.



The lions of Iran have awakened.



The Islamic regime will fall.



The entire free world stands with you, Iranians.



pic.twitter.com/Kp2fUZzv3J — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Σύμφωνα με ερασιτεχνικά βίντεο που κυκλοφορούν, η ιστορική σημαία του Ιράν με το Λιοντάρι και τον Ήλιο αντικαθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πρόκειται για σύμβολο της ιρανικής μοναρχίας, της ισχύος και της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, το οποίο χρησιμοποιούταν επίσημα έως την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κινητοποιήσεις σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, καθώς και σε πόλεις όπως η Μασάντ στα ανατολικά, η Ταμπρίζ στα βόρεια και η Κομ στο κέντρο της χώρας.