«Ξεφεύγει» η κατάσταση στο Ιράν - Τραμπ: «Ο στρατός των ΗΠΑ εξετάζει κάποια πολύ ισχυρή απάντηση»

Κλιμακώνεται η ένταση στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς ανησυχίες για αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στην Ιράν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι φαίνεται ότι το Ιράν αρχίζει να ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» που έθεσε σχετικά με τη δολοφονία διαδηλωτών, δηλώνοντας: «Φαίνεται ότι σκοτώνονται κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι δεν πρέπει να σκοτώνονται. Αυτοί είναι βίαιοι, αν τους αποκαλείτε ηγέτες, δεν ξέρω αν είναι ηγέτες ή απλώς κυβερνούν μέσω της βίας, αλλά το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Ο στρατός το εξετάζει. Εξετάζουμε κάποια πολύ ισχυρή επιλογή, θα πάρουμε μια απόφαση»

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του δέχθηκε επαφές από Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι –όπως υποστήριξε– επιδιώκουν διαπραγματεύσεις, μετά τις δημόσιες απειλές για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση. «Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν. Βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση. Θέλουν να διαπραγματευτούν», ανέφερε, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης δράσης, σημειώνοντας πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από οποιαδήποτε συνάντηση.

Παχλαβί προς στρατό: «Ενωθείτε με τον λαό»

Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Ιράν, οι αντιδράσεις κλιμακώνονται. Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη και εξέχουσα μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Twitter, στα περσικά και στα αγγλικά, κάλεσε στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας να επιλέξουν «αν θα σταθούν στο πλευρό του έθνους ή αν θα γίνουν συνεργοί στη βία εναντίον του λαού».

Παράλληλα, απευθυνόμενος στους Ιρανούς της διασποράς, υποστήριξε ότι «όλες οι πρεσβείες και τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό» και τους κάλεσε να υψώσουν τη σημαία της προεπαναστατικής περιόδου, αναφορά που παραπέμπει άμεσα στη μοναρχία που ανατράπηκε με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Beloved people of Iran, my courageous compatriots,



Over the past two weeks—especially in the last four days—you have shaken the foundations of the illegitimate Islamic Republic through massive, nationwide demonstrations. Now, relying on your overwhelming response to the recent… https://t.co/o5uEd7KHsY — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Μπλακ άουτ στο Ίντερνετ, εκατοντάδες νεκροί

Το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, όπου άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου και αντικατέστησε για λίγη ώρα τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με εκείνη της εποχής της μοναρχίας.

Οι ανησυχίες για την κατάσταση στο Ιράν εντείνονται, καθώς η χώρα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου θεωρούνται οι πιο εκτεταμένες και σοβαρές των τελευταίων τριών ετών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο αριθμός των νεκρών από την καταστολή κυμαίνεται από περίπου 200 έως και πάνω από 540 ανθρώπους, χωρίς οι αριθμοί αυτοί να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ιρανικές αρχές.