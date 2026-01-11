Η Αυστραλία καίγεται – Τουλάχιστον ένας νεκρός, εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν
Πυρκαγιές σαρώνουν την νοτιοανατολική Αυστραλία, καταστρέφοντας πάνω από 300 κατοικίες και σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο.
Οι φωτιές έχουν ξεσπάσει σε δεκάδες περιοχές της χώρας τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στη Βικτόρια, αλλά και στη Νέα Νότια Ουαλία, κατακαίοντας εκτάσεις σχεδόν διπλάσιες από το μέγεθος του Λονδίνου.
Στη Βικτόρια κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς χιλιάδες πυροσβέστες και πάνω από 70 αεροσκάφη μάχονται με τις φλόγες. Οι κάτοικοι σε δεκάδες κοινότητες έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι πυρκαγιές, τροφοδοτούμενες από υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, μπορεί να συνεχιστούν για εβδομάδες.
Η Πρωθυπουργός της Βικτόρια, Τζασίντα Άλαν, ανέφερε ότι 30 ενεργά μέτωπα καίνε σε όλη την πολιτεία, εκ των οποίων τα 10 προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Μέχρι το πρωί της Κυριακής, έχουν καεί 350.000 εκτάρια γης, σύμφωνα με το BBC.
Σε χωριό κοντά στο Longwood βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα, με την ταυτότητα του θύματος να παραμένει άγνωστη. Η Άλαν εξήρε το έργο των επαγγελματιών έκτακτης ανάγκης, σημειώνοντας ότι η εργασία τους είναι δύσκολη και ψυχοφθόρα.
Ο καπνός από τις πυρκαγιές επηρεάζει την ποιότητα του αέρα σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Μελβούρνη. Οι αρχές σημειώνουν ότι οι φετινές πυρκαγιές είναι οι χειρότερες στη νοτιοανατολική Αυστραλία μετά τις φονικές φωτιές του 2019-2020 που κατέστρεψαν μια έκταση ίση με την Τουρκία και στοίχισαν τη ζωή σε 33 άτομα.