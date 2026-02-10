Στο εδώλιο πανεπιστήμιο και προπονητής: Έξι αθλήτριες μπάσκετ καταγγέλλουν κακοποίηση στο κολλέγιο

Μία υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις για τον αμερικανικό κολεγιακό αθλητισμό έρχεται στο φως, καθώς έξι πρώην αθλήτριες τηςγυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ κατέθεσαν αγωγές εναντίον του ιδρύματος και του πρώην προπονητή τους, Τόρι Βέρντι, κατηγορώντας τους για συστηματική κακοποίηση, διακρίσεις και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Οι αγωγές κατατέθηκαν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Δυτικής Πενσυλβάνιας και περιγράφουν ένα περιβάλλον που, σύμφωνα με τις αθλήτριες, χαρακτηριζόταν από ψυχολογική πίεση, εξευτελισμό, φόβο και εκδικητική συμπεριφορά.

Όπως υποστηρίζουν, η συμπεριφορά του Βέρντι ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της αυστηρής προπονητικής και εξελίχθηκε σε μια μορφή συναισθηματικής και ψυχικής βίας που επηρέασε σοβαρά την υγεία και την καθημερινότητά τους.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρονται περιστατικά κατά τα οποία ο πρώην προπονητής φέρεται να χρησιμοποιούσε προσβλητική και ακραία γλώσσα, με μία από τις αθλήτριες να καταγγέλλει ότι είχε δηλώσει πως «κάθε βράδυ θέλει να αυτοκτονήσει εξαιτίας τους», σχόλιο που, όπως υποστηρίζουν, προκάλεσε έντονη ψυχολογική αναστάτωση στην ομάδα.

Παράλληλα, περιγράφονται περιστατικά ρατσιστικών και ξενοφοβικών συμπεριφορών, κυρίως απέναντι σε διεθνείς παίκτριες, στις οποίες φέρεται να απαγορευόταν να μιλούν στη μητρική τους γλώσσα, ενώ υπήρξαν ακόμη και αναφορές σε απειλές που σχετίζονταν με τη μεταναστευτική τους ιδιότητα.

Οι αθλήτριες υποστηρίζουν επίσης ότι ο Βέρντι καλλιεργούσε εσκεμμένα κλίμα διχασμού μέσα στην ομάδα, ενισχύοντας φυλετικές διακρίσεις και στοχοποιώντας συγκεκριμένες παίκτριες. Σε αρκετές περιπτώσεις, καταγγέλλεται ότι αγνοήθηκαν τραυματισμοί, ασκήθηκε πίεση για συμμετοχή σε αγώνες παρά ιατρικές ενδείξεις και ότι όποια παίκτρια διαμαρτυρόταν αντιμετώπιζε σκληρή συμπεριφορά ή απομόνωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ρόλο του Πανεπιστημίου, καθώς, σύμφωνα με τις αγωγές, οι αθλήτριες είχαν επανειλημμένα ενημερώσει στελέχη της διοίκησης για όσα διαδραματίζονταν, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση ή προστασία.

Το γεγονός αυτό αποτελεί βασικό άξονα της νομικής τους διεκδίκησης, καθώς οι καταγγελίες στηρίζονται στον ομοσπονδιακό νόμο Title IX, που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου και επιβάλλει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διασφαλίζουν ασφαλές περιβάλλον για τους φοιτητές-αθλητές.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αβάσιμους και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά τόσο το ίδρυμα όσο και τον πρώην προπονητή του.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της κακοποίησης και της κατάχρησης εξουσίας στον χώρο του αθλητισμού. Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πώς τα πανεπιστήμια διαχειρίζονται καταγγελίες κακοποίησης.