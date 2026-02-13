Καλλιθέα: 26χρονη με οπτική βλάβη δέχτηκε παρενόχληση - «Με περνούσε από το δρόμο για να με αγγίξει»

Αποκαλυπτικό για την καθημερινότητα που βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρία στο δρόμο, είναι το περιστατικό που κατήγγειλε μία 26χρονη γυναίκα με οπτική βλάβη. Η Χριστίνα Σαρρή περιέγραψε πως ένας άνδρας, ενώ προσφέρθηκε να την βοηθήσει να περάσει το δρόμο, την παρενόχλησε σεξουαλικά.

«Προσποιήθηκε ότι προσπαθεί να με βοηθήσει, με σκοπό να με αγγίξει», ανέφερε η γυναίκα, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Η Χριστίνα Σαρρή, ειδικευόμενη ψυχολόγος, ήρθε στην Αθήνα μόνη της και μένει στην Καλλιθέα. Γεννήθηκε με μελαχρωστική αμφιβληστροπάθεια και έτσι ξεχωρίζει μόνο το φως και το σκοτάδι και βλέπει φιγούρες, όπως εξήγησε.

«Την περασμένη Παρασκευή ένας άνδρας, γύρω στα 70, με σταμάτησε και με ρώτησε πού πηγαίνω. Με πιάνει αγκαλιά, με το ένα χέρι, με το άλλο σήκωνε το χέρι μου ώστε να μην μπορώ να ακουμπάω το μπαστούνι στο έδαφος. Του είπα ότι μπορώ να το κάνω μόνη μου, αλλά επέμενε ότι θέλει να με περάσει από το δρόμο», περιέγραψε.

«Όση ώρα γίνεται αυτός ο διάλογος, την ώρα που περνάμε μπροστά από τα παρκαρισμένα και αριστερά και δεξιά υπάρχει κάλυψη, κατεβάζει το χέρι του, όπως με είχε αγκαλιά από την μέση, κατεβάζει το χέρι του στον πωπό μου. Τινάζομαι, ‘σας παρακαλώ το χέρι σας’! ‘Εντάξει, εντάξει, πώς κάνεις έτσι;’, μου είπε».

«Κατέβασε το χέρι του για να με σπρώξει από εκεί και να μου δώσει ώθηση, να έρθω στο δρόμο. Και περνώντας τον δρόμο, του λέω σας ‘παρακαλώ αφήστε με’. Και με άφησε και έφυγε», ανέφερε η 26χρονη.

«Όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα δεν φοβόμουν. Θεωρούσα ότι όσο πιθανόν είναι να συμβεί κάτι σε μια γυναίκα, τόσο είναι και σε εμένα. Όταν υπάρχει και οπτική βλάβη, υπάρχει η αφορμή για κάποιον με πρόφαση να βοηθήσει πολλές φορές, να κάνει κακό», υπογράμμισε η γυναίκα.

Πολλά τα περιστατικά παρενόχλησης

Ωστόσο, το αυτό περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο για την Χριστίνα. Οι στιγμές που ένιωσε άβολα και φοβήθηκε είναι πολλές.

«Ήταν άβολο, ήμουν μικρή και δεν αντιδρούσα ακόμα τότε εύκολα. Να με ρωτούν επίμονα πού πηγαίνω, να με πλησιάζουν πάρα πολύ χωρίς λόγο, με σκοπό να με αγγίξουν», αποκάλυψε.

«Περίμενα στην στάση του λεωφορείου. Με προσέγγισε ένας άνδρας που τότε έμαθα ότι ήταν 70 ετών. Με ακολούθησε μέσα στο λεωφορείο κάνοντάς διάφορα σχόλια ‘μπράβο που φοράω φόρεμα’. Ζητούσε επίμονα το κινητό μου, να μάθει πού μένω», είπε.

«Με ρωτούσε αν έχω οργασμό»

Ο άνδρας την ακολούθησε μέχρι την σχολή, την παρενόχλησε, την εκφόβισε και κανείς δεν αντέδρασε.

«Με ακολούθησε μέχρι το πανεπιστήμιό μου. Και φτάσαμε στο σημείο, όσο εγώ περίμενα να δώσω εξέταση να με προσκαλεί στο εξοχικό του. Μέχρι που κάποια στιγμή, άρχισε να με ρωτάει αν έχω οργασμό», είπε.

«Πήγα στην αστυνομία κατήγγειλα το γεγονός, υπήρχε ιστορικό από αυτόν τον άνθρωπο και η απάντησή τους είναι «Εντάξει μωρέ, δεν θα σου κάνει κάτι αυτός. Έχει ξανακάνει, αλλά δεν θα σε πειράξει»», σημείωσε η 26χρονη.

Ο άνδρας αυτός μέχρι και σήμερα, μένει στην ίδια γειτονιά και συνεχίζει ακάθεκτος τη δράση του.

«Και ο συγκεκριμένος προσπάθησε και άλλες φορές, είτε να με συνοδεύσει είτε να μάθει πού πηγαίνω. Μία φορά μου έκλεισε τον δρόμο, για να αναγκαστώ να τριφτώ πάνω του για να περάσω», είπε η γυναίκα.

«Δεν πρέπει να λέμε ότι εντάξει, συμβαίνουν αυτά»

Σχολιάζει μάλιστα ότι αρκετές γυναίκες της λένε ότι αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να αποδεχτεί, ότι «συμβαίνουν αυτά».

«Όχι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά. Δεν αρπάζουμε κανέναν τυφλό χωρίς να τον ρωτήσουμε, που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Αν νιώθουμε ότι είναι χαμένος, αποπροσανατολισμένος, εκεί μπορούμε να τον ρωτήσουμε να θέλει βοήθεια και τι είδους βοήθεια. Και μόνο αν ζητήσει συνοδεία, ρωτάμε την κατεύθυνση», συμβουλεύει η Χριστίνα.

«Η αναπηρία είναι μια κατάσταση που βιώνουμε εξαιτίας των εξωτερικών εμποδίων. Άλλο πράγμα είναι η βλάβη. Η οπτική που έχω εγώ, η κινητική που έχει κάποιος άλλος. Αλλά η αναπηρία είναι ο αποκλεισμός που βιώνουμε λόγω των εμποδίων», καταλήγει η Χριστίνα.