Γιαννιτσά: Αστυνομικός μπήκε σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες και έσωσε δύο ανήλικα κορίτσια

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στα Γιαννιτσά, όταν φωτιά ξέσπασε σε κατοικία όπου βρίσκονταν δύο μικρά κορίτσια. Την κατάσταση απέτρεψε ένας αστυνομικός που, αν και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, δεν δίστασε να επέμβει και να τα απομακρύνει με ασφάλεια από το φλεγόμενο σπίτι.

Πρόκειται για τον αρχιφύλακα της ΟΠΚΕ, Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια. Το απόγευμα της περασμένης Κυριακής αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από σπίτι που βρίσκεται απέναντι από το δικό του και έσπευσε να βοηθήσει. Αφού πήρε έναν πυροσβεστήρα, εισήλθε στο κτίριο και κατάφερε να απομακρύνει τα δύο κορίτσια που είχαν πανικοβληθεί.

«Πήρα πυροσβεστήρα μπήκα μέσα και έβγαλα τα κορίτσια» δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ3. Η σύζυγός του, Μαρία Κουλουκτσή, περιέγραψε ότι μόλις ο αστυνομικός αντιλήφθηκε τους καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι της οικογένειας, έτρεξε αμέσως προς το εσωτερικό του, ενώ εκείνη παρακολουθούσε με αγωνία την επιχείρηση διάσωσης.

Ο πατέρας των δύο παιδιών απουσίαζε εκείνη την ώρα, καθώς είχε βγει για ψώνια. Επιστρέφοντας, ευχαρίστησε θερμά τον αστυνομικό για την αυτοθυσία και την άμεση παρέμβασή του, χάρη στην οποία σώθηκαν οι κόρες του. Όπως ανέφερε, η μικρότερη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές φθορές στην κατοικία και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.