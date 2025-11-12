Κούβελας για Καρυστιανού: «Δεν μου είπε ότι είναι αποφασισμένη να κάνει κόμμα, αλλά το σκέφτεται»

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και τις ελάχιστες επαφές που είχαν, μίλησε ο Δημήτρης Κούβελας το πρωί της Τετάρτης (12/11).

Ο πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι διατηρεί καλή σχέση με την πρόεδρο της Πνοής Δημοκρατίας και έχει συναντηθεί δύο φορές μαζί της, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σύμβουλός της στη δημιουργία πολιτικού φορέα, όπως είχε αναφέρει ο Νίκος Καραχάλιος. «Ίσως κάτι δεν κατάλαβε καλά», σχολίασε στον Status FM, χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στα λεγόμενά του.



«Ίσως παρεξήγησε κάποια πράγματα ο Καραχάλιος - Δεν ήμουν μέτοχος των σκέψεών της»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης της Μαρίας Καρυστιανού, ο πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας είπε: «Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες ότι θα κάνει κάποιο κόμμα, την προσέγγισα και της είπα ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι, αν κάνει κίνηση, να είμαστε μαζί της. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, να ξέρω τι ακριβώς θα εκφράσει αυτό το πολιτικό σχήμα, γιατί μπορεί να μη συμφωνούμε».

«Η κυρία Καρυστιανού μου απάντησε ότι θέλει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα, να δημιουργήσει μια χώρα με δικαιοσύνη και εθνική ανεξαρτησία – κάτι που, προφανώς, θέλουμε όλοι. Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν θα ίδρυε η ίδια κόμμα, αν θα προσχωρούσε κάπου ή αν θα ζητούσε μια ευρύτερη βοήθεια. Δεν ήμουν μέτοχος των σκέψεών της· της είπα όμως ότι θα τη στηρίζαμε», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας πρόσθεσε ακόμη πως την τελευταία φορά που συναντήθηκαν, την παραμονή του τελευταίου μεγάλου συλλαλητηρίου το καλοκαίρι, εκείνη δεν του είχε αναφέρει ότι θα παραστεί: «Αφήσαμε να αιωρείται ότι μπορεί να συναντηθούμε ξανά με κάποια άτομα δικά μου, εξειδικευμένα, για να τη συμβουλεύσουν πολιτικά. Εκείνη όμως έπρεπε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και η συνάντηση δεν έγινε ποτέ».

Αναφερόμενος στα όσα είπε ο Νίκος Καραχάλιος, ο Δημήτρης Κούβελας ξεκαθάρισε: «Ίσως παρεξήγησε κάποια πράγματα που του είπα σε μια συζήτησή μας, η οποία δεν ήταν καθόλου μυστική. Δεν υπάρχουν επαφές με την κυρία Καρυστιανού με τον τρόπο που ερμηνεύτηκε. Τη συνάντησα δύο φορές και τη δεύτερη φορά της είπα ότι, επειδή έχει λαϊκό έρεισμα, εάν χρειάζεται οτιδήποτε, εγώ και η Πνοή Δημοκρατίας θα σταθούμε δίπλα της». «Έκτοτε επικοινωνήσαμε μόνο μέσω SMS, όπου με ρώτησε αν γνωρίζω κάποιους ειδικούς στα οικονομικά. Της έδωσα δύο ονόματα και δεν είχα καμία άλλη επαφή μαζί της», πρόσθεσε. Όπως είπε, η μόνη άλλη συνάντηση τους ήταν πριν από τις ευρωεκλογές, σε μια μεγάλη παρέα, όπου «δεν συζητήσαμε για πολιτική, αλλά για το πώς θα μπορούσε να διεθνοποιηθεί το θέμα των Τεμπών».

«Έχει τεράστιο "γκελ" στον κόσμο - Δεν με συμβουλεύεται»

Ερωτηθέντας αν ο Νίκος Καραχάλιος ψεύδεται, ο Δημήτρης Κούβελας απάντησε: «δεν λέει ψέματα, αλλά ίσως ερμήνευσε διαφορετικά αυτό που του είπα, ότι θα τη στηρίξω στις δυνητικά πολιτικές της επιλογές. Δεν ήξερα ότι θα κάνει κάτι, ούτε ότι ο κύριος Καραχάλιος θα προχωρούσε στη δημιουργία του “ΚΥΜΑ”».



Μιλώντας σε αναφορά ότι «ο κύριος Καραχάλιος δήλωσε πως είστε συνεχώς δίπλα στην κυρία Καρυστιανού και τη συμβουλεύετε», ξεκαθάρισε: «Όχι, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πιστεύω ότι παρερμηνεύτηκαν όσα είπα. Είναι εύκολο κάποιος να μεταφράσει μια απλή επαφή σε συμβουλευτικό ρόλο». Ο Δημήτρης Κούβελας τόνισε ότι η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών διαθέτει «τεράστιο γκέλ στον κόσμο» και θα πρέπει «να το κεφαλαιοποιήσει πολιτικά». «Η “χαροκαμένη μάνα” είναι ένα τραγικό γεγονός, αλλά η δυναμική που έχει κάθε φορά που εμφανίζεται στον κόσμο είναι καθαρά πολιτική», είπε, προσθέτοντας: «Δεν μου είπε ότι είναι αποφασισμένη να κάνει κόμμα ή κίνημα, αλλά προφανώς το σκέφτεται».



Ο Δημήτρης Κούβελας υπογράμμισε, επίσης, πως η Μαρία Καρυστιανού «δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την Κωνσταντοπούλου ούτε με κάποιο άλλο υπάρχον πολιτικό σχήμα». «Η πολιτική, όμως, είναι θέμα συγκυριών· όταν βρεθούμε μπροστά σε έναν μεγάλο εχθρό, κάποιοι άνθρωποι θα χρειαστεί να συμμαχήσουν», είπε.

Και κατέληξε λέγοντας πως η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών θεωρεί ότι «το πολιτικό σύστημα λειτουργεί σαν σκυταλοδρομία, όπου όσοι το υπηρετούν δεν θέλουν πραγματικά να αντιδράσουν».

