Τέμπη: «Μας στέλνουν το ΣΔΟΕ για να μας τρομοκρατήσουν» – Καταγγελία από την πλειοψηφία του Συλλόγου

Σε μια καταγγελία προχώρησε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, κάνοντας λόγο για στοχευμένο έλεγχο από το ΣΔΟΕ την ώρα που δινόταν μια κρίσιμη δικαστική μάχη για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Η σύγκρουση των συγγενών των θυμάτων με τον κρατικό μηχανισμό φαίνεται να περνά σε ένα νέο, εξαιρετικά τεταμένο επίπεδο. Με μια επίσημη δήλωση που φέρει τις υπογραφές της πλειοψηφίας του Δ.Σ., ο Σύλλογος καταγγέλλει την κυβέρνηση για «συστηματικές μεθοδεύσεις» και «προσπάθεια συγκάλυψης» σχετικά με την Τραγωδία στα Τέμπη.

Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ και η «συμπτωματική» χρονική συγκυρία



Σύμφωνα με το κείμενο της καταγγελίας, ο έλεγχος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου δεν έγινε σε τυχαίο χρόνο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η απόφαση για τον έλεγχο ελήφθη ακριβώς την ημέρα που οι συγγενείς έδιναν μια μεγάλη δικαστική μάχη.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση των αρχών συνέπεσε με τη διαδικασία για την αναγνώριση των πληγέντων ως υποστηρικτών της κατηγορίας στη δίκη που αφορά τις αλλοιώσεις στον χώρο του δυστυχήματος, τις καθυστερήσεις στην έρευνα και τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία. Οι συγγενείς τονίζουν ότι, αν και δεν θεωρούν πως είναι υπεράνω ελέγχου, η συγκεκριμένη σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει την ύπαρξη ενός «εχθρικού κράτους» που στέκεται απέναντί τους.

«Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν σταματάμε»



Η ανακοίνωση στρέφεται ευθέως κατά του συστήματος που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, επιθυμεί να παραμείνει η αλήθεια στο σκοτάδι, επιτρέποντας σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να κερδοσκοπούν σε βάρος των πληγέντων. Το μήνυμα των μελών του Δ.Σ. είναι κατηγορηματικό: «Δεν τρομοκρατούμαστε!», «Δε σταματάμε!», «Συνεχίζουμε!».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.



Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα "παιχνίδια" με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας! Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος.



Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι.



Δεν τρομοκρατούμαστε! Δε σταματάμε! Συνεχίζουμε!»

Οι υπογράφοντες την καταγγελία



Την επίσημη δήλωση υπογράφουν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: