Ανοιχτή η Αθηνών-Λαμίας: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στην Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, καθώς οι αγρότες στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας μετέφεραν σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου τα τρακτέρ τους. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί πλήρως στον κεντρικό οδικό άξονα της χώρας και στα δύο ρεύματα, τόσο προς Αθήνα, όσο και προς Λαμία.



Το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στην περιοχή του Μαρτίνου και στο ύψος του Κάστρου. Από τις 13.00 σταμάτησαν όλες οι μικρές και μεγαλύτερες παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες λόγω των μπλόκων των αγροτών, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια. Έτσι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, τόσο από Αθήνα προς Λαμία όσο και από Λαμία προς Αθήνα, μέσω της Εθνικής οδού.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες



Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες δεν εγκαταλείπουν τα μπλόκα. Τα τρακτέρ παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων, μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας εν όψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026 με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.