Μαρινάκης: Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες τη Δευτέρα στις 13:00 – Όρος να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι

Τη Δευτέρα τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της κυβέρνησης με τους αγρότες που αρχικά δεν είχαν προσέλθει στον διάλογο, όπως ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε, υπάρχει επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στη μία το μεσημέρι, με βασικό όρο να παραμείνουν ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι στόχος της συνάντησης δεν είναι να υπάρξει «νικητής», αλλά να αναζητηθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των αγροτών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στον διάλογο δεν θα συμμετέχουν πρόσωπα που έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές.

«Υπάρχει επί της αρχής συμφωνία»

«Ναι, υπάρχει μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση την Δευτέρα στις 13:00 με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και ναι, πρώτα ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά αποτελέσματα μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς στο τι να περιμένουν οι αγρότες είπε: «Να ακούσουμε αυτά που έχουν να πουν. Ήταν χρήσιμες οι επισημάνσεις των εκπροσώπων στην πρώτη συνάντηση για τοπικά θέματα. Επίσης η εξειδίκευση από την δική μας πλευρά όλων όσων έχουν ανακοινωθεί. Άλλα μέτρα δεν υπάρχουν. Έγιναν τεχνικές βελτιώσεις σημαντικές και χωρίς δημοσιονομικό κόστος αλλά εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος μπορεί να γίνουν δεκτές».

Εισαγωγική Τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ανακοίνωσε την άφιξη της πρώτης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων», τονίζοντας τη στρατηγική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ρεκόρ ενδιαφέροντος για το νέο 10ετές ομόλογο της Ελλάδας, στη νέα συμφωνία με τη Hellenic Train για 23 καινούριους συρμούς, σε πρόγραμμα 102 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, καθώς και σε δράσεις ισότητας και ψυχολογικής υποστήριξης στα ΑΕΙ μέσω ΕΣΠΑ.