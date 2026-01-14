Τα «σκληρά» μπλόκα προ των πυλών του Μαξίμου:Έως και τη Δευτέρα η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Ναι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό από επιτροπή που θα αποτελείται από 30 άτομα (25 εκπρόσωποι και πέντε παρατηρητές), αποφάσισαν την Τετάρτη (14/1) οι αγρότες στη διάρκεια της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που έγινε στον Παλαμά Καρδίτσας.

Έτσι, και οι «σκληροί» των μπλόκων, μετά την άρνησή τους που οδήγησε σε «ναυάγιο» το προηγούμενο ραντεβού, δείχνουν πλέον έτοιμοι να κατεβούν στην Αθήνα - χωρίς τα τρακτέρ όπως προειδοποιούσαν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους - και να περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμβεί σε λίγα 24ωρα καθώς η ημερομηνία της νέας συνάντησης αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει την προσεχή Παρασκευή (16/1) ή την Δευτέρα (19/1).

Η απόφαση ελήφθη μια ημέρα μετά τη συνάντηση του Μεγάρου Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού και εκπροσώπων από διαφορετικά μπλόκα, όπου ανακοινώθηκαν μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης.



Όσον αφορά τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα, σε δηλώσεις που έγιναν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, θα παραμείνουν με τα τρακτέρ στην άκρη των δρόμων από το πρωί της Πέμπτης (15/1) όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν πάντως πως η θέση της κυβέρνησης που μεταφέρθηκε στους αγρότες δια του Κώστα Τσιάρα είναι πως οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν επίσης ότι στη συνάντηση δεν μπορούν να παραβρίσκονται άτομα με παραβατικές συμπεριφορές.