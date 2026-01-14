Θετικοί σε συνάντηση με Μητσοτάκη εμφανίζονται τώρα οι «σκληροί» των μπλόκων - Τι λέει το Μαξίμου

Θετικοί σε συνάντηση με τον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εμφανίζονται τώρα οι «σκληροί» των μπλόκων όπως αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, μετά την άρνησή τους που οδήγησε σε «ναυάγιο» το προηγούμενο ραντεβού.

Η απόφαση ελήφθη μια ημέρα μετά τη συνάντηση του Μεγάρου Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού και εκπροσώπων από διαφορετικά μπλόκα με τους «σκληρούς» να υιοθετούν την πρόταση να πουν «ναι» σε συνάντηση χωρίς να κατεβάζουν τα τρακτέρ τους στην Αθήνα.

Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν πάντως πως η θέση της κυβέρνησης που μεταφέρθηκε στους αγρότες δια του Κώστα Τσιάρα είναι πως οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν επίσης ότι σε μια ενδεχόμενη συνάντηση δεν μπορούν να παραβρίσκονται άτομα με παραβατικές συμπεριφορές.

Στο «τραπέζι» της συζήτησης τέθηκαν δύο προτάσεις: να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό με παράλληλη διοργάνωση συλλαλητηρίου και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα ή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί χωρίς συλλαλητήριο. Τελικά «πέρασε» η δεύτερη πρόταση.