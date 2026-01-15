Αγρότες: Αποκλιμακώνουν ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη - Παραμένουν στα μπλόκα, ανοίγουν δρόμους

Σε καθεστώς αναμονής βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν στα σημεία όπου είχαν στηθεί τα μπλόκα τις προηγούμενες ημέρες, έχοντας, ωστόσο, μεταφέρει τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Σήμερα, Πέμπτη (15/1) στις 11 αναμένεται να ανοίξει η γέφυρα στη Νίκαια της Λάρισας, ενώ εντός της ημέρας συνεδριάζουν οι αγρότες στο Αγγελόκαστρο, με πληροφορίες να αναφέρουν πως πιθανότατα αύριο θα ανοίξουν την Ιόνια Οδό.

Αναφέρεται μάλιστα πως ενόψει της επικείμενης συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχει 25μελής επιτροπή παραγωγών και πέντε παρατηρητές από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, οι αγρότες περιμένουν τις εξελίξεις εντός ημέρας πριν λάβουν τις τελικές αποφάσεις τους.

«Νομίζω βρισκόμαστε στο τέλος των κινητοποιήσεων»

Μιλώντας στο Action24, ο αγρότης Δημήτρης Τσιλιάς, αντιπρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών, σε ερώτηση αν έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση των κινητοποιήσεων, απάντησε ότι «θεωρώ πως είμαστε σε αυτό τον δρόμο. Θα το επιβεβαιώσει και η συνάντηση των συναδέλφων. Πρέπει να μείνει ένα πράγμα. Να μην αφήσουμε το "αγκάθι" του διχασμού».

Παράλληλα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, ότι εντός της ημέρας οι παραγωγοί που συμμετείχαν στη συνάντηση της 13ης Ιανουαρίου με τον πρωθυπουργό θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στις γενικές συνελεύσεις. Όπως σημείωσε, η εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής είναι «να μην απομακρύνουμε τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα από τα μπλόκα που έχουμε στήσει, σεβόμενοι τους συναδέλφους μας που θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό».

Ανοιχτά τα τελωνεία στα σύνορα

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με αντίστοιχη εικόνα και στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, χωρίς να σημειώνονται αποκλεισμοί

Κλειστοί κεντρικοί οδικοί άξονες

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα παραμένουν στα διόδια των Μαλγάρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, στον κόμβο της Τρίγλιας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στη Χαλκηδόνα στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο του Δερβενίου.

Η εικόνα σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Την ίδια ώρα, στην Ημαθία, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στους κόμβους Νησελίου και Κουλούρας.

Στην Πέλλα, μπλόκα διατηρούνται στον κόμβο Γυψοχωρίου, στη θέση «Αλυσίδα» στη Δροσιά, στη Σκύδρα, στην είσοδο της Αριδαίας, καθώς και στον περιφερειακό δρόμο της Έδεσσας, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε περιοδικούς αποκλεισμούς της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου.

Στη Δυτική Μακεδονία, ενεργά παραμένουν τα μπλόκα στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας.

Μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Επιπλέον, στην Καβάλα, οι αγρότες βρίσκονται στα σημεία της Χρυσούπολης, στον κόμβο Μουσθένης και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, επί της Εγνατίας Οδού.

Στη Δράμα, παραμένουν παρατεταγμένα τρακτέρ στον κόμβο Κερδυλλίων, ενώ ενεργό είναι και το μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, κομβικό σημείο σύνδεσης της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την πόλη της Δράμας.