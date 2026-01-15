Αμετανόητος για τις ύβρεις κατά Μητσοτάκη ο Ανεστίδης - Δείτε το βίντεο που αποκάλυψε το Flash.gr

Αμετανόητος για την χυδαία (λεκτική) επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη που αποκάλυψε το Flash.gr εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) ο Κώστας Ανεστίδης. Μάλιστα, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής δηλώνει και έτοιμος να κατέβει στην Αθήνα και να δώσει κανονικά το παρών στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, παρότι από την πλευρά της κυβέρνησης έχει καταστεί σαφές πως όσοι αγρότες είναι υπό καθεστώς ελέγχου δεν θα μπορούν να παραστούν στον νέο διάλογο με τον πρωθυπουργό.

«Τι να κάνω όταν αυτός μου έχει κατεβάσει την προσωπικότητά μου. Μου κατάσχισε την ακεραιότητά μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Τι να κάνω. Θα καθίσω με σταυρωμένα χέρια; Αυτό που κάνουν είναι άνω ποταμών. Δεν έχω καταχραστεί σπιθαμή γης... Να τεκμηριωθεί πρώτα αν υπάρχει κάτι εναντίον μου και να πληρώσω αν υπάρχει... Ελεγχόμενη μπορεί να είναι και μισή Βουλή. Τι σημαίνει αυτό; Αυτοί που είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ελεγχόμενοι; Δεν είναι στην εξεταστική επιτροπή; Το ίδιο γίνεται και εμένα. Κι εγώ είμαι ελεγχόμενος», ανέφερε μιλώντας στο ONE.

O αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων ρωτήθηκε αν έχει ενημέρωση για το αν θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό και απάντησε: «Γιατί να μην κατέβω; Θα κατέβω και θα έρθω εκεί. Μου το έλεγαν προχθές, κάθε μέρα αλλάζουν».

Σε ερώτηση γιατί οι αγρότες δεν πήγαν στο πρώτο συμφωνημένο ραντεβού, ο κ. Ανεστίδης έριξε το βάρος στην κυβέρνηση λέγοντας πως «αυτοί μας ζήτησαν την τελευταία στιγμή να πάμε 20 αντί για 25 συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους... Δευτέρα το βράδυ περιμέναμε να μας δώσουν απάντηση και λέει θα είναι μόνο 20. Δηλαδή προχθές πήγαν 28, εμείς 25 δεν χωρούσαμε;».

Μιλώντας για το χαρτί της κατάσχεσης, είπε πως το έλαβε στις 27 Δεκεμβρίου αλλά σήμερα το έστειλαν ξανά εκ νέου, χωρίς να ξέρει γιατί. «Ζω με δανεικά, αφού ούτε σύνταξη έχω ενώ κατέσχεσαν και της γυναίκας μου τον μισθό». Πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει λάβει τη δικογραφία και η απάντηση που έχει είναι ότι «ακόμα δεν έχει τεκμηριωθεί κάτι μεμπτό» καθώς ο ίδιος παραμένει «υπό έλεγχο».

Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι συμβαίνουν όλα αυτά, ο κ. Ανεστίδης απάντησε: «Γιατί φώναζα πολύ στην τηλεόραση. Τους έλεγα μερικές αλήθειες. Τους κακοφάνηκε όλο αυτό».

Το βίντεο που έφερε στο φως το Flash.gr

Το Flash.gr αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα το βίντεο με τον μεγαλογεωργό να μιλά με χυδαίο τρόπο για τον πρωθυπουργό, όπως αποκάλυψε ο «Ανιχνευτής».

Αυτό είναι το βίντεο με τον Ανεστίδη να βρίζει χυδαία τον Πρωθυπουργό pic.twitter.com/aXXaZTqxmN — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων, συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ δηλωθείσας ιδιοκτησίας και στοιχείων κτηματογράφησης κατά την πενταετία 2019 – 2024. Για αυτά τα αγροτεμάχια, ο Κώστας Ανεστίδης φέρεται να έλαβε συνολικά 122.765 ευρώ, ενώ συνολικά κατά την ίδια περίοδο οι επιδοτήσεις που εισέπραξε φτάνουν τα 210.550 ευρώ.