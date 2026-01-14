Τσιάρας για τη συνάντηση με αγρότες: «Παλεύουμε για το κοινό καλό - Διαρκής η πρόσκληση για διάλογο»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση εξειδίκευσης μεταξύ μερίδας των αγροτών, που δέχτηκαν τον διάλογο και της κυβέρνησης το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1).

Αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Κώστας Τσιάρας προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τους τομείς τους οποίους πραγματοποιήθηκε η συζήτηση αλλά και για το ενδεχόμενο νέου «τετ α τετ» με εκπροσώπους της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Από την κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζουν ότι οι όροι για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη παραμένουν οι ίδιοι, τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.

Ξεκινώντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε: «Ολοκληρώσαμε μια εποικοδομητική συνάντηση. Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων και τον τρόπο τον οποίο θα ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα. Ήδη υπάρχει μια διαδικασία ο παραγωγός να μπορεί να λαμβάνει τις επιδοτήσεις που δικαιούται. Υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πως καταβάλλονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και οι επιδοτήσεις και καταλήξαμε στο γεγονός ότι από τη δική μας πλευρά θα υπάρξει η κάθε δυνατή βοήθεια, κυρίως με στόχο πως θα στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες και παραγωγούς. Η κυβέρνηση είναι δίπλα στο πλευρό των αγροτών».

Απαντώντας στο ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποκλιμάκωση των μπλόκων ο Κώστας Τσιάρας είπε: «Η κυβέρνηση με ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου πρότεινε συγκεκριμένες μέρες για συναντήσεις. Χωρίς να υπάρχει δικαιολογία δεν υπήρξε η πρώτη συνάντηση. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίζει να ταλαιπωρείται».

Κλείνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτηση για το αν η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοιχτή σε περίπτωση που οι αγρότες προχωρήσουν σε διαδήλωση στο Σύνταγμα υπογράμμισε ότι «με αυτούς τους όρους δεν μπορεί να γίνει συνάντηση. Η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει μέσω μιας διαφορετικής προσέγγισης αυτών που για δικούς τους λόγους δεν δεχτήκαν να βρεθούν στον διάλογο. Η πρόσκληση είναι διαρκής, υπήρξε επικοινωνία με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα και περιμένω τη δική τους απάντηση. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί η πολιτεία να λειτουργεί μέσα από λογική εμμονών, εγωισμών και πεισμάτων πρέπει να καταλάβουν ότι παλεύουμε για το κοινό καλό. Σημαντικό για όλους τους ανθρώπους είναι πως θα κρατήσουμε όρθιο τον ελληνικό πρωτογενή τομέα».

«Οι αγρότες στα μπλόκα θα διαμορφώσουν άποψη αν είναι ευχαριστημένοι»

Την ίδια ώρα ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος, πρόεδρος του Πανσερραϊκού αγροτικού συλλόγου στο μπλόκο των Κερδυλίων μίλησε επίσης για τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ξεκαθαρίζοντας πως ο ρόλος της αντιπροσωπείας είναι να μεταφέρει τα αιτήματα στο τραπέζι του διαλόγου αλλά τις αποφάσεις για το αν τα αιτήματα καλύπτουν τον πρωτογενή τομέα θα τις λάβουν όσοι βρίσκονται στα μπλόκα.

«Έγινε μια διευρυμένη συνάντηση που κράτησε περίπου τρεις ώρες. Συζητήθηκαν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τις δηλώσεις όσον αφορά το ΑΤΑΚ. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από κάποιους συνομιλητές. Αυτό που αποφασίστηκε ήταν ότι το 2026 δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αγροτεμάχια αυτοτελή κάτω των 20 στρεμμάτων. Φεύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση που μας έφερνε το ΑΤΑΚ. Από εκεί και πέρα διατυπώθηκαν και άλλα πράγματα σχετικά με την ΑΑΔΕ στη δημιουργία ενός συστήματος μιας βάσης δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και των ιδιοκτησιών ώστε από τον επόμενο χρόνο να γίνονται οι δηλώσεις με πιο απλό και εύκολο τρόπο»

Ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος, πρόεδρος του Πανσερραϊκού αγροτικού συλλόγου στο μπλόκο των Κερδυλίων μίλησε επίσης για τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με την κυβέρνηση.



Σε ερώτηση για το αν τα άτομα που βρέθηκαν στη συνάντηση ήταν ευχαριστημένα είπε: «Εμείς είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Είμαστε υποχρεωμένοι όσα ακούσαμε να τα μεταφέρουμε στα μπλόκα και οι αγρότες θα διαμορφώσουν την άποψη αν είναι ευχαριστημένοι».