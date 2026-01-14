«Προδότες»: Βανδάλισαν και έσκασαν τα λάστιχα σε τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με Μητσοτάκη

Με κόκκινη μπογιά και μεγάλα γράμματα άγνωστοι βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας γράφοντας πάνω «προδότες» και σκίζοντας τα λάστιχά τους.

Τα τρακτέρ που βανδαλίστηκαν φέρεται να ανήκουν σε αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας εισηγήθηκε την διαγραφή των δύο αγροτών που με δική της πρωτοβουλία αποφάσισαν να πάνε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο κάποιοι «πήραν την κατάσταση στα χέρια τους» και έσκασαν τα λάστιχα από τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα, από εικόνες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ φαίνεται πως σε ένα από τα δύο τρακτέρ, έγραψαν με κόκκινη μπογιά τη λέξη «Προδότη».

Κατά πληροφορίες, τα βαριά οχήματα ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, αλλά και σε ένα ακομα μέλος του ίδιου συλλόγου, τον Αντώνη Μπατρακούλη.

Να σημειωθεί ότι οι λεγόμενοι «σκληροί» των μπλόκων που αρνήθηκαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό μετά την αντιπρόταση του ίδιου για το μέγεθος της αντιπροσωπείας που θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνουν ξεκάθαρο πως θα προχωρήσουν σε νέα κλιμάκωση των δράσεων έως ότου προγραμματιστεί «ραντεβού» με την κυβέρνηση με τους όρους που θέτουν. Μάλιστα, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι τρακτέρ να βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας δείχνοντας έτσι την αγανάκτηση που βιώνουν.