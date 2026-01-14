Καταδικάζει τους βανδαλισμούς στα τρακτέρ αγροτών ο Παύλος Μαρινάκης - «Είναι ντροπή»

Θέση για τους βανδαλισμούς σε τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πήρε ο Παύλος Μαρινάκης.



Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι «είναι ντροπή» να συμβαίνουν «βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί» σε βάρος των αγροτών, μόνο και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.



Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης καλεί όλα τα κόμματα να καταδικάσουν «αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».



Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:



«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους.

Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

Έγραψαν «προδότες» πάνω στα τρακτέρ

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστοι βανδάλισαν με κόκκινη μπογιά τρακτέρ αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας γράφοντας πάνω «προδότες» και σκίζοντας τα λάστιχά τους.

Τα τρακτέρ που βανδαλίστηκαν φέρεται να ανήκουν σε αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας εισηγήθηκε την διαγραφή των δύο αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία αποφάσισαν να πάνε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο κάποιοι «πήραν την κατάσταση στα χέρια τους» και έσκασαν τα λάστιχα από τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα, από εικόνες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ φαίνεται πως σε ένα από τα δύο τρακτέρ, έγραψαν με κόκκινη μπογιά τη λέξη «Προδότη».