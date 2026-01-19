Γεωργιάδης για ευλογία αιγοπροβάτων: «Μπούρδες ότι υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια»

«Μπούρδες» χαρακτήρισε όσα λέγονται για την ύπαρξη εγκεκριμένων εμβολίων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός πως δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια, χαρακτηρίζοντας «μπούρδες» όσα ακούγονται δημόσια: «Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια της ευλογιάς των προβάτων, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα. Και όλα αυτά που ακούτε στα κανάλια είναι μπούρδες, γιατί αν πάμε και εμβολιάσουμε τα πρόβατα με μη εγκεκριμένα εμβόλια, θα απαγορευτούν οι εξαγωγές παντός είδους κτηνοτροφικού προϊόντος από την Ελλάδα. Όποιος τα λέει αυτά είναι βλάκας ή απατεώνας».

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι το ζήτημα έχει εξεταστεί εξονυχιστικά από τις αρμόδιες αρχές: «Το ξέρουμε, το έχουμε εγγράφως, το έχουμε στείλει, το έχουμε εξηγήσει. Το έχει ψάξει ο ΕΟΦ και εξακολουθούμε να το λέμε».

Ασκώντας δριμεία κριτική σε όσους διακινούν παραπληροφόρηση, σημείωσε ότι τέτοιες τοποθετήσεις οδηγούν σε αδιέξοδα: «Κάνουμε μπλόκα μόνο και μόνο για να τρώμε τη φέτα μεταξύ μας. Για τέτοια ανευθυνότητα μιλάμε. Η κυβέρνηση αντιπαλεύεται την πραγματική ανευθυνότητα πραγματικών απατεώνων. Θέλουν να πάρουν στο λαιμό τους όλη τη χώρα».

Τέλος, αναφερόμενος σε δηλώσεις που επικαλέστηκαν τοποθέτηση Ευρωπαίου επιτρόπου από την Ουγγαρία, είπε: «Επειδή το είπε ένας επίτροπος Ούγγρος, σε μια χώρα που είναι ενδημική η νόσος, να γίνει και η Ελλάδα το ίδιο;»