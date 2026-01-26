Μητσοτάκης: Επιστροφή στη «θετική ατζέντα» - Νέα μέτρα για τις συναλλαγές με το Δημόσιο

Εν μέσω έντονης διεθνούς ρευστότητας, αλλά και σοβαρών διλημμάτων ασφαλείας των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της εμφανούς αποστασιοποίησης της αμερικανικής ηγεσίας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ από τους πολυμερείς θεσμούς, που στήριξαν κατ' ουσίαν τη μεταπολεμική διεθνή τάξη, ο πρωθυπουργός στρέφει για την ώρα τουλάχιστον το ενδιαφέρον του στο εσωτερικό της χώρας και με αφορμή το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο.

Στον απόηχο των παρατεταμένων αγροτικών κινητοποιήσεων, το μήνυμα, που θα εκπέμψει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας έναντι των πολιτικών της αντιπάλων είναι η εκπλήρωση των κεντρικών προεκλογικών της εξαγγελιών από την Οικονομία και την Υγεία έως την Παιδεία, τις Υποδομές και τις Μεταφορές.

Επιστροφή στη «θετική ατζέντα»

Το στίγμα είχαν δώσει από την προηγούμενη εβδομάδα οι Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι παρουσιάζοντας το…πανόραμα των δράσεων και μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης για το 2026, υπογράμμισαν την προτεραιότητα του κυβερνώντος κόμματος στη θετική ατζέντα. «Την ώρα, που τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε βυθίζονται στην εσωστρέφεια, είτε λαϊκίζουν αφόρητα, η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ταχύτερη δυνατή και την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη εφαρμογή του κυβερνητικού έργου επιχειρώντας να δώσει λύσεις σε μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες» σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρουσίαση στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ρυθμίσεων για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Κυβερνητικός αξιωματούχος μεταδίδει ότι στόχος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι να απλοποιήσει τις διαδικασίες στη σχέση Κράτους – πολίτη σε τομείς, που προκαλούν έως σήμερα αχρείαστη ταλαιπωρία στο κοινό.

Συχνά πυκνά ο κ. Χατζηδάκης αναφέρεται σε…ιστορίες καθημερινής τρέλας, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο παρέμβασης, προκειμένου να θεραπευθούν χρόνιες παθογένειες, που δυσφημούν διαχρονικά τη λειτουργία του Κράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η κυβέρνηση σκοπεύει σε μία σειρά συναλλαγών του πολίτη με το Κράτος να αντικαταστήσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με υπεύθυνες δηλώσεις, ιδίως στις περιπτώσεις που το Κράτος διαθέτει τα στοιχεία και έχει την κακή συνήθεια να τα ζητά εκ νέου. Ειδικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις που το κράτος θα μπορεί να διασταυρώνει από τις βάσεις δεδομένων που έχει στοιχεία και πιστοποιητικά αυτά θα αντικαθίστανται με μια υπεύθυνη δήλωση.

Επίσης και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση προτίθεται να επεκτείνει το επιτυχημένο μοντέλο του ΕΦΚΑ με τη συμμετοχή πιστοποιημένων επαγγελματιών, και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών, αλλά κυρίως την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Άλλα νομοσχέδια που περιλαμβάνονται στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι οι προσφάτως ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τη Δόμνα Μιχαηλίδου, όπως ο περιορισμός του AirBnb στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η διπλή επιστροφή ενοικίου για δασκάλους και γιατρούς στην περιφέρεια, αυτό του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, αυτό του Άδωνι Γεωργιάδη για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου για τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία ζεσταίνει σιγά σιγά τις μηχανές της εν όψει του εκλογικού Συνεδρίου στα μέσα Μαίου, καθώς το ερχόμενο Σάββατο στις 31 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα το πρώτο Προσυνέδριο με θέμα την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.