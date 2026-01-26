Οι «δεξιοί» στην αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Τόνοι μελανιού χύνονται στα ΜΜΕ και ολόκληρες φυτείες καφέ εξαφανίζονται στις συναντήσεις διαφόρων στελεχών (με καλό στομάχι και ατελείωτες ώρες για συζήτηση) για την περιλάλητη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ προς τις δυνάμεις της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Λογικό αυτή η κατεύθυνση να είναι η προτεραιότητα της Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει όμως και ένα άλλο σκέλος, αφού όπως θυμούνται οι καλά μυημένοι στην πασοκική, η απόφαση είναι για αμφίπλευρη διεύρυνση. Αυτό σημαίνει και προς τα δεξιά, στους πολίτες εκείνους και τα στελέχη που διαφωνούν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μπορούν να συμπορευτούν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή.

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι αρκετά πιθανό να έχουμε μακροπρόθεσμα και τέτοιες προσχωρήσεις ή εντάξεις στα ψηφοδέλτια, όπως εξάλλου διαχρονικά έκανε το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα πρωτοτυπούσε τώρα. Θυμίζω τις πιο γνωστές περιπτώσεις του ανοίγματος που είχε κάνει προ εικοσαετίας ο Γιώργος Παπανδρέου με Μάνο – Ανδριανόπουλο στο Επικρατείας ή παλιότερα ο Κώστας Σημίτης με τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο.

Επιστρέφοντας στο σήμερα και όπως μου επισήμαναν κάποιοι ΠΑΣΟΚοι φίλοι που κρατούν ιστορικό αρχείο, το ΠΑΣΟΚ επί Νίκου Ανδρουλάκη έκανε μια τέτοια μεταγραφή στις ευρωεκλογές με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, ο οποίος δεν εκλέχθηκε αλλά δεν αποκλείεται να προσπαθήσει ξανά στις εθνικές εκλογές. Επίσης, μου υπογράμμισαν και την περίπτωση του Γιώργου Κύρτσου, που όχι μόνο είναι εκτός ΝΔ και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά πολύ συχνά μιλά εγκωμιαστικά για το Νίκο Ανδρουλάκη. Σημειώνω και κλείνω ότι και με τους δύο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει φιλικές σχέσεις και συναισθήματα εκτίμησης από τα χρόνια της Ευρωβουλής.