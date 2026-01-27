SAFE: Εγκρίθηκε το ελληνικό αμυντικό σχέδιο - Τι περιλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση του πρώτου κύκλου χρηματοδότησης για την άμυνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη ομάδα οκτώ κρατών-μελών - Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Φινλανδία - οι οποίες δικαιούνται συνολικά περίπου 74 δισ. ευρώ μέσω μακροπρόθεσμων δανείων. Στόχος του μηχανισμού είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων στην άμυνα, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και η μείωση της εξάρτησης από τρίτους προμηθευτές.

Το ελληνικό αμυντικό σχέδιο

Το ελληνικό σχέδιο ανέρχεται σε 787,67 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει έξι στρατηγικής σημασίας προγράμματα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες. Προβλέπει, παράλληλα, συνεργασία με χώρες όπως η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία.

Η χρηματοδότηση αφορά:

Δορυφόρο επικοινωνιών,

Αντιdrone συστήματα μεταξύ των οποίων και ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ),

Μη επανδρωμένα οχήματα

Σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών,

Κρυπτοσυσκευές, για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών,

Μικροδορυφόρους, που ενισχύουν τις δυνατότητες χερσαίας επιτήρησης και συλλογής δεδομένων.

Τα επόμενα βήματα

Αφού ολοκληρωθεί η τεχνική και θεσμική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ θα έχει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να εγκρίνει τις αποφάσεις εφαρμογής. Στη συνέχεια, η Κομισιόν θα προχωρήσει στην υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, με τις πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένονται τον Μάρτιο του 2026.

Το πρόγραμμα SAFE εντάσσεται στη συνολικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Γηραιάς Ηπείρου, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και αστάθειας, με την Κομισιόν να επιδιώκει, μέσω κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων, να επιταχύνει τις αμυντικές επενδύσεις και να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων των κρατών-μελών.