ΓΕΕΘΑ: Υπογράφηκε στο Κάιρο το Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου

Στην υπογραφή του Κοινού Σχεδίου Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, καθώς και του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Αιγύπτου για το 2026, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές των τριών χωρών κατά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κάιρο την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.



Οι συμφωνίες αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων που είχαν υπογραφεί το 2025 και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή διακλαδικών στρατιωτικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΦΩΤΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΓΕΕΘΑ

Με την υπογραφή των νέων αυτών συμφωνιών επιβεβαιώνονται οι ισχυροί στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, ενισχύεται περαιτέρω η συνεργασία τους στον αμυντικό τομέα και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.