Ελλάδα και Γαλλία σφραγίζουν την ενίσχυση της συνεργασίας τους επάνω στον «Κίμωνα»

Η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, στην Ελλάδα και η συνάντησή της με τον Νίκο Δένδια επί της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» δεν είναι μόνο συμβολική. Το αντίθετο: επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία δεν μένει στα χαρτιά, αλλά μεταφράζεται σε σύγχρονα οπλικά συστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί , στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, οι δύο πλευρές θα επικεντρωθούν στη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, η οποία υπεγράφη το 2021 και λήγει τον Ιούνιο. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει όχι μόνο την παράτασή της, αλλά και την ουσιαστική αναβάθμισή της, με στόχο η σχέση των δύο χωρών να αποκτήσει χαρακτηριστικά στρατηγικού βάθους, συνδυάζοντας πολιτική βούληση, επιχειρησιακές δυνατότητες και βιομηχανική σύμπραξη στον τομέα της άμυνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη προσδίδει το γεγονός ότι την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας θα συνοδεύει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval Group, Pierre EricPommellet. Η παρουσία του πραγματοποιείται με φόντο τησυζήτηση για την πιθανή απόκτηση νέων Belharra, οι οποία ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη με πρωτοβουλία της γαλλικής εταιρείας, με αφορμή την ενεργοποίηση της option για τη ναυπήγηση του τέταρτου πολεμικού πλοίου, της φρεγάτας«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Ναυπήγηση νέων φρεγατών στην Ελλάδα

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα έχει θέσει την ενισχυμένη εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με βασικό στόχο την εξ' ολοκλήρου ναυπήγηση των νέων φρεγατών στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Hellenic Industrial Participation (HIP) της Naval Group, το οποίο αποσκοπεί στη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών τόσο στην κατασκευή των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού όσο και στη συνολική αλυσίδα προμηθειών του γαλλικού ομίλου, με ελληνικά blocks να έχουν τοποθετηθεί στην τρίτη ελληνική Belharra, τον «ΦΟΡΜΙΩΝΑ», επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας σε πρακτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωναν το ενδιαφέρον της Naval Group και για το πρόγραμμα απόκτησης νέων υποβρυχίων για τον ελληνικό στόλο, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας για τις επόμενες δύο δεκαετίες.