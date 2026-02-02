Αποκλειστικό: Έρχονται PULS, Barak MX, David's Sling, Spyder-Φεβρουάριος με αμυντικό θόλο

Ο Φεβρουάριος εξελίσσεται σε μήνα–ορόσημο για τον ελληνικό αμυντικό θόλο και τον βασικό κορμό της «Ασπίδας του Αχιλλέα», καθώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περνά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Flash.gr, ο κύβος ερρίφθη και όπως όλα δείχνουν, μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες αναμένονται τα επόμενα βήματα για τους εκτοξευτές PULS της Elbit Systems, καθώς και για τα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα Spyder και Barak MX της Rafael και David’s Sling της Israel Aerospace Industries.

Το χρονοδιάγραμμα

Με αρμόδιες πηγές να επισημαίνουν ότι η χρονική στιγμή για την εκκίνηση της διαδικασίας έχει πλέον ωριμάσει, στόχος είναι η προμήθεια των ισραηλινών PULS να εισαχθεί στη Βουλή ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Αμέσως μετά την κοινοβουλευτική έγκριση θα ξεκινήσει η διαδικασία της συμβασιοποίησης, για την οποία έχει προηγηθεί εκτεταμένη προεργασία σε συνεργασία με την ισραηλινή Elbit Systems. Ο «εγκέφαλος» του συστήματος θα έχει ελληνική «σφραγίδα», ενώ οι χρόνοι παράδοσης τοποθετούνται από 18 έως 24 μήνες.

Αναφορικά με τα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα Spyder, Barak MX και David’s Sling («Σφεντόνα του Δαβίδ»), το επόμενο βήμα αναμένεται έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και εκτός απροόπτου, η Αθήνα επιδιώκει η πρώτη πυροβολαρχία των Barak MX να παραδοθεί στη χώρα εντός 12 μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων, δηλαδή μέσα στο 2027, στοιχείο που αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδεται στην άμεση ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ικανότητας.

Συμμετοχή εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις το ποσοστό εγχώριας συμμετοχής αναμένεται να υπερβεί το κατώφλι του 25% που έχει θέσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μάλιστα, σε επιμέρους σκέλη των προγραμμάτων εκτιμάται ότι η συμμετοχή αυτή μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 35% έως 40%, εξέλιξη που προσδίδει σαφή πολιτική και αναπτυξιακή διάσταση στις αμυντικές προμήθειες. Επιπλέον, στις προθέσεις της Elbit Systems βρίσκεται η δημιουργία στην Ελλάδα ενός «European Hub», ώστε συστήματα των PULS να κατασκευάζονται από την Ευρώπη, για την Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω δέσμη εξοπλισμών δεν συνιστά απλώς μια ακόμη προμήθεια, αλλά αποτυπώνει μία σαφή γεωπολιτική επιλογή, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική σύμπραξη Ελλάδας–Ισραήλ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.