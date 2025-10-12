Εν μέσω της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030» και του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το πράσινο φως αναμένει ο Στρατός Ξηράς για την απόκτηση των ισραηλινής κατασκευής Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων PULS (Precise & Universal Launching System).

Ενώ το πρόγραμμα για το στρατηγικό όπλο που θα αποτελέσει «game changer» στο Αιγαίο έχει εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ, η συμβασιοποίηση θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο τονίζουν αρμόδιες πηγές. Οι ίδιες πηγές, προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον και την άμεση ανάγκη αμυντικής θωράκισης της χώρας, επισημαίνουν στο Flash.gr τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ευαίσθητες διπλωματικές ισσοροπίες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η διατήρηση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Ισραήλ, σε όλα τα επίπεδα, παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

«One shot, one kill»

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει εισηγηθεί την προμήθεια 36 εκτοξευτών με πλήρη φόρτο πυρομαχικών, διοικητικές μονάδες, εκπαίδευση, συντήρηση και Follow On Support διάρκειας δέκα ετών, συνολικού κόστους 690 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ισραηλινοί PULS χαρακτηρίζονται ως πύραυλοι «one shot, one kill». Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, Elbit Systems, παρέχουν τη δυνατότητα εκτόξευσης διαφόρων τύπων πυραύλων ακριβείας σε διάφορες αποστάσεις χρησιμοποιώντας ένα Launch Pod Container (LPC) για κάθε τύπο πυραύλου, και δύναται να χρησιμοποιήθουν και πυρομαχικά που ήδη διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός, όπως τα MLRS. Επιπλέον, τα Launch Pod Containers, μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να μεταφέρουν από τέσσερις έως 36 πυραύλους, ανάλογα το βεληνεκές.

Το ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης μαζί με τον ενσωματωμένο υπολογιστή αποστολής-εκτοξευτή (LMC) επιτρέπει στους PULS να στοχεύουν εν κινήσει, να είναι έτοιμοι για πυροδότηση από σταθερό σημείο σε λιγότερο από 1 λεπτό και να εμπλέκονται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στους καθορισμένους στόχους, ακόμη και σε αποστάσεις που κάποτε ήταν αποκλειστικά αρμοδιότητα της Πολεμικής Αεροπορίας. Η μονάδα εκτόξευσης μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες πλατφόρμες (φορτηγά 6X6, 8X8 κ.λπ.) με ή χωρίς ενσωματωμένο γερανό, με την Ελλάδα να προκρίνει τα φορτηγά της IVECO.

Το οπλοστάσιο

Οι πύραυλοι ακριβείας που μπορεί να εκτοξεύσει επιτρέπουν αποτελεσματικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους υψηλής αξίας πέρα από την εμβέλεια του παραδοσιακού Πυροβολικού, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες:

ο υπερχηχητικός πυραύλος μεσαίου βεληνεκούς EXTRA MR μπορεί να χτυπήσει έναν στόχο σε απόσταση 80 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 3 λεπτά

ο υπερηχητικός πύραυλος EXTRA μπορεί να χτυπήσει έναν στόχο σε απόσταση 150 χιλιομέτρων σε λιγότερο από 5 λεπτά

Ο υπερηχητικός πύραυλος PREDATOR HAWK μπορεί να χτυπήσει στόχο σε απόσταση 300 χιλιομέτρων σε περίπου 8 λεπτά, καθιστώντας τον την προτιμώμενη λύση για επιθέσεις ακριβείας

πύραυλος Accular 122mm με εμβέλεια έως 35 χιλιόμετρα, βασισμένος σε προηγμένο GPS και ειδική τεχνολογία καθοδήγησης με λέιζερ

«Περιπλανώμενα πυρομαχικά» SkyStriker για τακτικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς. Τα SkyStriker μπορούν να επιτεθούν σε κινούμενους στόχους, σε αντίθεση με τους άλλους πυραύλους του συστήματος PULS, αλλά να χρησιμοποιηθούν και ως drones αναγνώρισης και να επιστρέψουν στη «βάση» τους, ώστε να εκτοξευθούν ξανά.

O στρατηγικός πύραυλος Predator Hawk ER

Την ίδια στιγμή, η Elbit Systems αποκάλυψε την πρόταση αποδέσμευσης για την χώρα μας του υπό ανάπτυξη στρατηγικού πυραύλου Predator Hawk Extra Range, με βεληνεκές που θα είναι μεγαλύτερο του Predator Hawk. Πρόκειται για πύραυλο νέας γενιάς με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, με την ισραηλινή πλευρά να θεωρεί δεδομένο ότι η ανάπτυξή του θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2026 και θα περιλαμβάνεται στη συνολική συμφωνία με την Ελλάδα.

Η ελληνική συμμετοχή

Παράλληλα, στο πρόγραμμα κατασκευής των εκτοξευτών PULS έχει ήδη εξασφαλιστεί σημαντική συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με στόχο τις εξαγωγές.

Επιπλέον, στις προθέσεις της Elbit Systems βρίσκεται η μακροχρόνια επένδυση στη χώρα μας, μέσω αγοράς ελληνικής εταιρείας. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες καθώς στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία στην Ελλάδα ενός «European Hub», ώστε τα συστήματα να κατασκευάζονται από την Ευρώπη, για την Ευρώπη.