Αιχμές Ερντογάν για SAFE : «Η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει ασφάλεια χωρίς την Τουρκία»

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε με έμφαση το ζήτημα της συμμετοχής της Άγκυρας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας, όπως το πρόγραμμα SAFE, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την επίσημη επίσκεψή του στην Αιθιοπία.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία εδώ και χρόνια επισημαίνει σε όλα τα διεθνή φόρα ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλαπλά επίπεδα. «Έχει προ πολλού έρθει η ώρα η Ευρώπη να εντάξει την Τουρκία στους υφιστάμενους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας», σημείωσε, διερωτώμενος για πόσο ακόμη η Ένωση θα παραμένει «αιχμάλωτη στενών ατζεντών» σε μια περίοδο ραγδαίων γεωπολιτικών μετασχηματισμών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η άρση των «ιδεολογικών εμποδίων» στην ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας θα ενίσχυε συνολικά την ισχύ της Ευρώπης.

Παράλληλα, τόνισε πως οι προσεγγίσεις που αποκλείουν την Άγκυρα και αγνοούν τις «πραγματικότητες του κόσμου» δεν είναι λογικές.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για μια νέα αρχιτεκτονική άμυνας στην Ευρώπη, ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι «η υλοποίησή της χωρίς την Τουρκία θα ήταν μια ανεπαρκής προσπάθεια».

Υπογράμμισε επίσης ότι ο τουρκικός στρατός συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων και αποτελεσματικότερων εντός του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν μιλά μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αποδεικνύει και επί του πεδίου τις δυνατότητές της. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια ρεαλιστική εξίσωση ασφάλειας χωρίς την Τουρκία», κατέληξε.