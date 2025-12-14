Reuters: Έρχεται και δεύτερη φάση του προγράμματος SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια δεύτερη έκδοση του πολυδισεκατομμυρίου ευρώ προγράμματος δανείων SAFE για αμυντικά έργα, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει τις άμυνές της λόγω των αυξανόμενων φόβων για τη Ρωσία και των αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ τους οποίους επικαλείται το Reuters.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από το Politico στις Βρυξέλλες ότι το αρχικό πρόγραμμα των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ είχε υπερκαλυφθεί σε τέτοιο βαθμό που ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ζητούν τώρα ένα δεύτερο.

Οι δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις, δήλωσαν ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά την ιδέα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, η ΕΕ δανείστηκε από κοινού χρήματα στην αγορά για να τα δανείσει με το κόστος κτήσης σε κυβερνήσεις της ΕΕ για τα αμυντικά τους έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ όπως η ΕΕ, αυτό σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Επιπλέον, τα δάνεια μπορούν να χορηγηθούν για έως και 45 χρόνια και να έχουν περίοδο χάριτος 10 ετών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις για δάνεια αξίας περίπου 190 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος SAFE, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε ισχυρή ζήτηση για μια δεύτερη έκδοση, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Ωστόσο, ο αξιωματούχος είπε ότι ήταν πολύ νωρίς για να πει πόσα χρήματα θα μπορούσαν να διατεθούν στο πλαίσιο ενός δεύτερου προγράμματος.

«Νομίζω ότι θα χρειαστεί να αναπτύξουμε αυτό το μέσο. Το ερώτημα είναι πότε», είπε ο αξιωματούχος, υπονοώντας ότι το επόμενο έτος θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή. «Υπάρχουν νόμιμα επιχειρήματα για το γιατί είναι σημαντικό να το έχουμε».