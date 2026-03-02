Τελεσίγραφο σιδηροδρομικών στην Hellenic Train: «Ραντεβού» σε 5 μέρες ή απεργία

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο και της διοίκησης της Hellenic Train, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) απέστειλε σκληρό εξώδικο, προειδοποιώντας με άμεσες απεργιακές κινητοποιήσεις. Η Ομοσπονδία καταγγέλλει την εταιρεία για συστηματική αποφυγή διαλόγου, τονίζοντας ότι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και την επάρκεια του προσωπικού παραμένουν στο «ψυγείο». Οι εργαζόμενοι δίνουν πλέον διορία πέντε ημερών στη διοίκηση προκειμένου να οριστεί θεσμική συνάντηση, διαφορετικά το τρένο των κινητοποιήσεων θα μπει στις ράγες.

Τα «αγκάθια» της αντιπαράθεσης

Στο επίκεντρο της εξώδικης δήλωσης βρίσκονται πέντε βασικοί πυλώνες που, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, επηρεάζουν άμεσα το επιβατικό κοινό:

• Η τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

• Η στελέχωση κρίσιμων ειδικοτήτων που παρουσιάζουν ελλείψεις.

• Οι συνθήκες εργασίας σε θέσεις ευθύνης.

• Η ανάγκη για ουσιαστική διαβούλευση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επιβάτες ανεβαίνουν σε τρένο / Eurokinissi

Η Π.Ο.Σ. κάνει λόγο για «αντιθεσμική και επικίνδυνη συμπεριφορά», σημειώνοντας ότι η άρνηση της εταιρείας να προσέλθει σε διάλογο παραβιάζει τόσο το εθνικό δίκαιο όσο και τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η κλιμάκωση της στάσης των σιδηροδρομικών φέρνει στο προσκήνιο ένα σύνθετο δίλημμα για την κοινή γνώμη:

• Ανάδειξη Ζητημάτων Ασφαλείας: Μετά τα γεγονότα των τελευταίων ετών, κάθε πίεση για αυστηρότερη τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας λειτουργεί προς όφελος του επιβάτη.

• Εργασιακή Θωράκιση: Η απαίτηση για επαρκή στελέχωση μειώνει το ρίσκο του ανθρώπινου λάθους λόγω κόπωσης ή υποστελέχωσης.

• Θεσμική Πίεση: Η προσφυγή στη ΡΑΣ και το Υπουργείο αναγκάζει τους αρμόδιους φορείς να πάρουν θέση για την κατάσταση του δικτύου.

Από την άλλη πλευρά δεν λείπουν και τα αρνητικά της κίνησης αυτής όπως:

• Ταλαιπωρία του Επιβατικού Κοινού: Μια ενδεχόμενη απεργία θα παραλύσει τις μετακινήσεις, πλήττοντας χιλιάδες πολίτες που βασίζονται στο τρένο και τον προαστιακό.

Φωτογραφία Αρχείου. ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI



• Οικονομικό Κόστος: Οι κινητοποιήσεις στον τομέα των μεταφορών προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα.

• Κλίμα Αβεβαιότητας: Η διαρκής σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας πλήττει την αξιοπιστία του μέσου, απομακρύνοντας τους επιβάτες από τον σιδηρόδρομο.

Επόμενα βήματα

Εάν η πενθήμερη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Π.Ο.Σ. έχει ξεκαθαρίσει ότι θα προχωρήσει σε ενημέρωση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο συνδικαλιστικό μέσο. Η... μπάλα πλέον βρίσκεται στο γήπεδο της Hellenic Train και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.