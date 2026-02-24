Hellenic Train: 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα 3 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», κηρύσσεται 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Η ώρα έναρξης της απεργίας θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.



Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».

