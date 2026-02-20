Θεσσαλονίκη: Απεργία στις 28 Φεβρουρίου στην επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης απεργίας στον νομό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, έπειτα από συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Το ΕΚΘ θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΚΘ τονίζει τα αιτήματα των εργαζομένων και των πολιτών: