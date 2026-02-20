Κλειστά θέατρα την Παρασκευή λόγω απεργίας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Τα περισσότερα θέατρα στην Ελλάδα θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή κλειστά, καθώς συμμετέχουν στην απεργία που έχει κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης μουσικοί, τεχνικοί και άλλοι εργαζόμενοι στους θεατρικούς χώρους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΕΗ, τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες, εξασφαλισμένη διάρκεια απασχόλησης και όρους για καλοκαιρινές περιοδείες που δε θα εξαντλούν τους εργαζόμενους.

Μεταξύ των θεάτρων που συμμετέχουν στην απεργία περιλαμβάνονται:

Θέατρο Παλλάς («Λόλα»)

Θέατρο Ήβη («Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»)

Θέατρο Ακροπόλ («Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας»)

Θέατρο Αθηνών («Cancel»)

Σύγχρονο Θέατρο («Το τρίτο στεφάνι»)

Θέατρο Γκλόρια («Σεσουάρ για δολοφόνους»)

Θέατρο Λαμπέτη («Η ληστεία της συμφοράς», «Το Κύμα»)

Θέατρο Δημήτρης Χόρν («Μάρτυρας Κατηγορίας»)

Θέατρο Κνωσσός («Ο Εχθρός του λαού»)

Ελληνικός Κόσμος – ΘΕΑΤΡΟΝ («Ούτε μπρος ούτε πίσω», «Το μεγάλο μας τσίρκο»)

Θέατρο Εμπορικόν («Το ΚΕΙΚ»)

Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου («Γιοι και Κόρες»)

Θέατρο Αλκυονίς («Ταρτούφος»)

Θέατρο Κιβωτός («Η κουζίνα»)

Θέατρο Θησείον («Τα χρόνια της Αννί Ερνώ»)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης («Το καπλάνι της βιτρίνας», «CLEANSED»)

Θέατρο Σημείο («Αστερόσκονη»)

Θέατρο Αλάμπρα («Φλαντρώ»)

Θέατρο Τέχνης («Ο κος Βρομύλος»)

Από Μηχανής Θέατρο («Ροδαφ’νον»)

Θέατρο Προσκήνιο («Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»)

Θέατρο Χώρα («Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα»)

Θέατρο Αθηνά («Το όνομα»)

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης («Όλα λάθος»)

Θέατρο Πορεία («Ο κουρέας της Σεβίλλης», «Ηλέκτρα εντός»)

Θέατρο Radiocity («Το ακρωτήρι»)

Θέατρο Βεάκη («Βαρώνος Μινχαουζεν», «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της»)

Θέατρο του Νέου Κόσμου («Αφηγήτρια ταινιών»)

Θέατρο Αριστοτέλειον («Δον Ζουάν»)

Θέατρο Πειραιώς 131 («Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις»)

Θέατρο Νέος Ακάδημος («Η φάλαινα»)

Θέατρο Άνεσις («Τζόνι Μπλε», «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου»)

Θέατρο Μουσούρη («Η συνάντηση»)

Θέατρο Ψυρρή («Ας περιμένουν οι γυναίκες»)

Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης («Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου»)

Σε συμπαράσταση συμμετέχουν και άλλα θέατρα, όπως το Θέατρο Τζένη Καρέζη («Εντα»), το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά («Ιβάνοφ»), το Θέατρο Μπέλλος («Απόψε κανείς δεν πεθαίνει») και πολλά ακόμη, καλύπτοντας πλήρως τον καλλιτεχνικό χάρτη της Αθήνας.

Η απεργία συνεχίζει να αναδεικνύει τα αιτήματα των εργαζομένων στον χώρο του θεάτρου για αξιοπρεπείς όρους εργασίας, ασφάλιση και σεβασμό στις πρόβες και τις παραστάσεις τους.